Roma Femminile Champions Vs Barcellona, andata dei quarti di finale Quando giocano e come vederle.

Roma – Barcelona Champions League Donne. Prima volta della Roma femminile all’Olimpico, con una risposta fino a questo momento entusiastica ed entusiasmante del pubblico (oltre 35mila i biglietti già venduti). Ma anche la sfida di una nuova realtà a uno dei colossi del calcio europeo femminile.

In un certo qual modo è anche la rivincita del calcio femminile italiano che sta disperatamente cercando di alzare la testa e il proprio livello rispetto a paesi e club purtroppo ancora molto in vantaggio. C’è davvero moltissimo in questa sfida tra Roma Femminile e Barcellona Femenì. E ci si aspetta moltissimo.

Roma Femminile-Barcellona Women, la gara d’andata

La Roma arriva a questa sfida con credenziali autorevoli. Al suo esordio nella competizione assoluta ha superato brillantemente una fase di qualificazione insidiosa battendo squadre più esperte e forse tecnicamente anche più competitive come il Glasgow e il Paris FC. Poi ha affrontato la fase a gironi dimostrandosi all’altezza anche del quotatissimo Wolfsburg, conquistando autorevolmente un secondo posto non solo meritato, appena un punto indietro rispetto alle tedesche due volte campionesse d’Europa. Una sola sconfitta, proprio in Germania in sei partite.

Era dal Manchester City (2017) che una squadra esordiente non puntava ad entrare nel lotto delle prime quattro squadre femminili europee. E anche se il compito è proibitivo, perché il Barcellona è un colosso con tradizione, mezzi e purtroppo anche cultura di calcio femminile di gran lunga superiore, le ambizioni sono molte.

Roma e Barcellona, dati e statistiche

Da una parte la Roma, unica esordiente che supera la fase a gironi. Dall’altra il Barcellona che partecipa per l’ottava volta di fila ai quarti di finale, primo nella fase a gironi davanti al Bayern Monaco con cinque vittorie su sei nella fase a gironi ma un record migliori rispetto alle bavaresi.

Il Barcellona vanta un ruolino di marcia semplicemente mostruoso. L’unica sconfitta di questa stagione – a parte quella a tavolino per un assurdo errore di compilazione della distinta che aveva incluso una squalificata in Copa de la Reina contro l’Osasuna – è quella di Monaco del 7 dicembre (1-3). Per il resto solo vittorie, L’ultima sconfitta è quella nella finale di Champions League dello scorso anno contro il Lione. In campionato una striscia di 22 vittorie, 98 gol segnati e solo 5 subiti. In Champions League quello del Barcellona è il miglior attacco assoluto con 29 gol in sei partite.

Putellas vs Losada

Il Barcellona vanta sei giocatrici nelle nomination del FIFA Best Players Award vinto per il secondo anno consecutivo dalla blaugrana Alexia Putellas, nonostante un grave infortunio che le ha impedito di giocare l’Europeo e la sta restituendo solo ora ad allenamenti e campo da gioco.

La Roma si affida da Vicky Losada, giocatrice arrivata in giallorosso da poche settimane, 13 titoli – tra i quali proprio la Champions League di due anni fa e finalista sconfitta dello scorso anno. Una delle ragazze della Masia blaugrana: un prodotto dello straordinario settore giovanile del club catalano, proprio come Putellas. A 32 anni appena compiuti a Losada, arrivata alla Roma dopo una breve esperienza al Manchester City, si chiede un ulteriore salto di qualità. La catalana ha dato la vittoria più importante alla Roma con il suo primo gol italiano nella semifinale di Coppa Italia dell’11 marzo scorso contro il Milan, una rete decisiva all’11’ minuto di un recupero quasi drammatico.

Le parole di Alessandro Spugna ed Elisa Bartoli

“Le chance sono poche, giochiamo contro una realtà straordinaria ma cercheremo di giocare secondo le nostre caratteristiche. Avere così tanta gente allo stadio sarà un altro tassello importante per la nostra crescita personale, di squadra e di tutto il movimento” ha detto il tecnico giallorosso Alessandro Spugna durante la conferenza stampa di presentazione.

“Dovremo essere umili, adattarci, forse non riusciremo a fare il 70% di possesso palla come abbiamo fatto nel corso del campionato di Serie A, dovremo accontentarci. Sappiamo di non potere essere più forti del Barcellona ma possiamo dimostrare di essere più intelligenti, di cogliere l’occasione. Ma la voglia c’è. Vogliamo e dobbiamo essere all’altezza” ha detto il capitano giallorosso Elisa Bartoli.

🟨🟥 LIVE | La conferenza stampa di Alessandro Spugna ed Elisa Bartoli alla vigilia di #RomaBarca di #UWCL https://t.co/zHxiMPi25B — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 20, 2023

Roma Femminile-Barcellona Femenì si gioca allo Stadio Olimpico martedì 21 marzo alle ore 21. Arbitra l’internazionale rumena Iuliana Dumitrescu. La Roma ha allestito per l’occasione un grande spettacolo che sarà aperto dallo show di Noemi. La cantante di Vuoto a perdere e Sono solo parole, grande tifosa romanista si esibirà con uno show per intrattenere il pubblico e riscaldare l’Olimpico in attesa del grande evento. Diretta televisiva su DAZN, sia sulla piattaforma streaming che sul canale You Tube della rete sportiva.

🔥 Avete già preso i biglietti per Roma- Barcellona? 🎟️ https://t.co/iQR0GlObOX 🎤 Nel prepartita ci sarà anche Noemi!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/lJuhK9f3zt — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) March 19, 2023