Glasgow City – Roma 1-3, impresa storica delle giallorosse

Al loro esordio in Champions League femminile le ragazze della Roma conquistano una vittoria di grande prestigio sul campo del Glasgow City

….e dire che i pronostici vedevano la Roma nettamente sfavorita. Per una questione di esperienza e di caratura internazionale. Perché il Glasgow City gioca in Champions League da dodici stagioni di fila. E per la Roma questo era semplicemente l’esordio.

Ma la partita ha dimostrato qualcosa di completamente diverso rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia.

Glasgow City – Roma 1-3

Applicando alla lettera quelle che erano le indicazioni del loro tecnico Spugna, le ragazze della Roma hanno giocato una gara fresca e piacevole, intraprendente, tutta puntata su palla a terra, uno-due e scambi dinamici. Glasgow City sicuramente più esperto, fisicamente forse anche più forte e solido. Ma completamente sorpreso dalla personalità della Roma che in pochi minuti schiaccia la difesa avversaria, crea due occasioni da rete, passa in vantaggio con Glionna e poi sfiora immediatamente il raddoppio.

Il pareggio subito su una sfortunata autorete di Minami è il classico incidente di percorso in una partita nella quale la Roma domina la scena giocando a tratti un calcio davvero piacevolissimo. In rapida successione arrivano una traversa di Haavi, il raddoppio ancora di Glionna, che insacca da posizione angolata su un suggerimento di Lazaro, entrata in campo da pochi minuti. Ed è ancora Paloma Lazaro a chiudere il conto: 1-3 al termine di una gara sontuosa che fa ben sperare per la sfida più attesa.

Vince anche la Juventus: 4-0 al Racing Union FC Luxembourg

Sempre a Glasgow, domenica sera, la Roma affronterà le francesi del Paris FC, vittoriose 3-0 sulle svizzere del Servette.