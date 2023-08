Colombia vs Giamaica prosegue la corsa delle Cafeteras nel mondiale di calcio femminile grazie alla vittoria sulla Giamaica

Finisce agli ottavi di finale, tra gli applausi, il sogno della Giamaica ai mondiali di calcio femminile. Prosegue invece quello della Colombia che per la prima volta nella sua storia arriva a un quarto di finale dove affronterà l’Inghilterra, che per quanto si è visto nella sofferta vittoria di ieri ai calci di rigore, è sicuramente alla portata di una squadra che al momento è in grado di compiere qualsiasi impresa.

Ci si attendeva una partita estremamente equilibrata. E così è stato, tra due squadre piacevoli, per nulla chiuse e che si sono affrontate a viso aperto e senza fare ricorso a strategie e difesa a doppia mandata.

Colombia vs Giamaica 1-0

Avvio cauto ed equilibrato con una prolungata fase di studio dal quale si distingue Diana Ospina, sicuramente la più pericolosa tra le colombiane. La Giamaica, che ha concesso pochissimo in difesa ma ha sempre avuto grande difficoltà a creare spazio e offensive insidiose in attacco pur giocando molto bene, è solo una questione di tempo.

Intelligente la tattica della Colombia che prende spazio, lo concede e attende che le avversarie in qualche modo si scoprono. Le Reggae Girlz non stanno a guardare e nel primo tempo si affacciano almeno in un paio di occasione con una certa pericolosità dalle parti di Catalina Pérez.

Colombia vs Giamaica, il gol decisivo

Secondo tempo molto più interessante che si apre subito con il gol decisivo, dopo soli sei minuti. Il capitano delle Las Chicas, Catalina Usme, si presenta con grande puntualità in zona di tiro sfruttando un appoggio di Ana María Guzmán: il suo tiro è una micidiale combinazione di precisione e intelligenza, una rete splendida, che manda il pallone nell’angolo più lontano alle spalle di Spencer, dove il portiere giamaicano non riesce ad arrivare.

Partita piacevole fino al termine. Giamaica a pochi centimetri dal pareggio con Jody Brown che si vede respinta dal palo la conclusione di un pareggio che sarebbe anche meritato con Pérez battuta.

Colombia che rischia meno e spinge con moderazione pur rendendosi molto pericolosa con Leicy Santos, anche lei fermata dal palo.

Colombia che festeggia con grande entusiasmo ma anche con estremo rispetto nei confronti di una squadra avversaria meritevole di plauso. Proprio bella l’immagine delle giocatrici che escono a braccetto scambiandosi maglie ed abbracci. Colombia in campo nei quarti di finale contro l’Inghilterra sabato, alle 12.30.