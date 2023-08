Giappone vs Svezia, seconda partita dei quarti di finale del Campionato Mondiale donne 2023. Diretta Tv, data, orario, formazioni e pronostico.

Giappone-Svezia è il secondo match dei quarti di finale di FIFA Women’s World Cup 2023. Di fronte la nazionale femminile nipponica e quella scandinava, entrambe rivelazioni del torneo finora, ma solo chi vince questa partita si qualifica alla semifinale. Ecco tutte le info su questo quarto di finale.

Giappone e Svezia, come si sono qualificate ai quarti

Il Giappone donne è arrivato ai quarti di finale battendo la Norvegia negli ottavi di finale. Mentre prima aveva vinto il suo girone, battendo perfino la Spagna femminile. Finora ha ottenuto solo vittorie, quindi arriva a questo punto del torneo con grande fiducia.

La nazionale svedese è arrivata ai quarti grazie ai calci di rigore, in particolare da quello segnato dalla ex Juventus women Lina Hurtig, che ha eliminato gli USA dalla competizione. In precedenza le Blågult avevano vinto il proprio girone davanti al Sudafrica.

Giappone-Svezia: canale Tv e streaming

Partita : Giappone-Svezia femminile

: Giappone-Svezia femminile Data : 11 agosto

: 11 agosto Orario tv italiano : 9:30 del mattino

: 9:30 del mattino Dove vederla in Tv : Rai 2

: Rai 2 Come vederla in streaming: su Raiplay.

L'incontro si potrà guardare quindi gratis in televisione oppure in diretta streaming sull'app di Raiplay disponibile per Smart Tv, tablet o smartphone oppure collegandosi al sito www.raiplay.it.

Probabili formazioni Giappone-Svezia

Giappone (modulo 4-3-3) Yamashita, Minami, Kumagai, Takahashi, Shimizu, Nagano, Endo, Hasegawa, Miyazawa, Tanaka, Fujino.

Svezia (modulo 4-2-3-1) Musovic, Bjorn, Ilestedt, Ericsson, Andersson, Angeldahl, Rubensson, Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo, Blackstenius.

Pronostico Giappone-Svezia FIFA 2023

La nazionale asiatica fino a questo momento ha stupito tutti, mostrando grande atletismo e applicazione da parte delle sue calciatrici. Ma al tempo stesso anche talento, come nel caso di Miyazawa, attualmente in testa alla classifica dei Capocannonieri Mondiale femminile 2023. Quindi la formazione nipponica sarà un osso molto duro da battere.

Dall’altra parte però la Svezia femminile ha mostrato tutta la sua forza fin dai gironi, battendo ad esempio 5-0 la nazionale di calcio femminile italiana. Ma soprattutto eliminando le favoritissime statunitensi. Di conseguenza, seppur di poco i nostri pronostici pendono a favore della Svezia. Per i bookmaker invece è favorita la nazionale giapponese, dando un’occhiata alle quote. Quindi c’è molta incertezza sull’esito di questo incontro, la cosa più probabile è che entrambe le squadre vadano a segno.

Pronostico: GOAL

