Lazio-Juventus femminile Serie A 2022. Come vince lo scudetto la Juve

Lazio vs Juventus femminile, partita della 20°giornata di Serie A donne. A che ora si gioca la sfida per lo scudetto e dove vederla in streaming. Arbitro e ultime di formazione.

Lazio-Juventus women potrebbe essere una partita fondamentale per vincere o avvicinare la vittoria dello scudetto per la squadra bianconera. Ma anche la Lazio femminile si gioca molto, perché ormai è a un passo dalla retrocessione in Serie B.

Ecco allora cosa aspettarsi da questa partita del massimo campionato di calcio femminile: dall’orario fino a come vederla.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile

Quando gioca la Juve donne contro la Lazio

La partita valida per la ventesima giornata della Serie A femminile, fra Juventus e Lazio si gioca domenica 24 aprile alle ore 12:30. L’incontro si disputa al Centro Sportivo Campo Aquile, ovvero l’impianto che ospita le partite di casa della squadra biancoceleste. Arbitro di questo incontro sarà Francesco Carrione di Castellammare.

Juventus femminile, come vince lo scudetto

Ricordiamo che in caso di vittoria della Juventus femminile e di eventuale pareggio o sconfitta della Roma women, la squadra bianconera sarebbe matematicamente campione d’Italia per la quinta volta. In caso contrario una vittoria rappresenterebbe comunque un’ipoteca sullo scudetto, da confermare per l’aritmetica nella 21° giornata di Serie A.

La Lazio però non ha intenzione di regalare niente. Infatti, nonostante la classifica dica che sia ormai quasi retrocessa, può ancora avere qualche speranza in caso di vittoria.

Vedi anche: Juventus femminile classifica

Lazio-Juventus femminile ultime news sulle formazioni

Le giocatrici della Lazio cercheranno di fare l’impresa e battere la Juve femminile per provare a sperare ancora in una difficile salvezza. Ma la squadra bianconera sembra determinata a far suo l’incontro e quantomeno avvicinare l’ennesima vittoria del tricolore.

Per riuscirci probabilmente mister Montemurro si affiderà alle sue calciatrici di maggior talento in fase offensiva. Vale a dire Barbara Bonansea e Cristiana Girelli (che ha appena rinnovato il contratto con il club bianconero fino al 2024).

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Lazio Juve women dove vederla

La partita di domenica 24 aprile alle ore 12:30, si potrà vedere in diretta streaming solo per gli abbonati su Dazn e TimVision, ma anche sul canale tematico Juventus TV. Non sarà quindi possibile vedere la partita gratuitamente in Tv. Queste le ultimissime news sulla partita di Serie A donne fra Lazio e Juventus femminile.

Vedi anche le altre partite di calcio femminile 20° giornata Serie A: