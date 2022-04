Fiorentina-Roma femminile 20°giornata Serie A. Partita gratis in Tv

Fiorentina As Roma femminile, partita valida per il 20° turno di campionato. A che ora si gioca e dove vedere la gara di Serie A women fra viola e giallorosse.

Fiorentina-Roma women è una delle partite più attese della ventesima giornata del campionato di calcio femminile. Si affrontano infatti due squadre che hanno bisogno di vincere per conquistare i rispettivi traguardi in classifica. Da un lato la Roma femminile ha bisogno di 3 punti per qualificarsi alla Champions League 2022-23 e credere ancora allo scudetto, dall’altro la Fiorentina cerca punti salvezza. Ecco allora cosa aspettarsi dal match in programma sabato 23 aprile.

Quando gioca la Roma donne contro la Fiorentina

L’incontro di campionato tra Fiorentina femminile e AS Roma si gioca sabato 23 aprile alle ore 14:30. La partita è valida per la terzultima giornata della Serie A 2021-2022, quindi ha un’importanza notevole per definire la classifica finale.

Si gioca presso lo Stadio Comunale Gino Bozzi di Firenze. In palio ci sono 3 punti fondamentali per entrambe le squadre: la viola vuole allontanare la zona retrocessione, attualmente distante soli 3 punti. La Roma deve vincere per mantenere il secondo posto (il Milan è distante 5 punti) che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions e magari di continuare a sognare lo scudetto.

Fiorentina femminile contro Roma, formazioni e precedenti

Le giocatrici della Fiorentina arrivano a questo incontro con spirito di rivalsa, dopo aver perso nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter. Non sarà dell’incontro la calciatrice Vitale, fuori per infortunio fina al termine della stagione a causa di un brutto infortunio: la rottura del crociato.

Nella gara di andata di campionato fra le due squadre vinse la Roma con il risultato di 1-0, grazie al gol di Annamaria Serturini. L’attaccante giallorossa proverà a ripetersi anche questa volta. Per riuscirci potrà contare sull’aiuto di tutte le altre compagne di squadra, allenate da Mister Alessandro Spugna.

Roma femminile 2022 chi sono le giocatrici

Dove vedere Fiorentina-Roma femminile in Tv

La partita fra Roma femminile e Fiorentina si potrà vedere sabato 23 aprile alle ore 14:30 gratis, in diretta Tv e in chiaro su La7d (sul canale 29 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming sul sito internet La7.it. Diretta dell’incontro disponibile per lo streaming anche per gli abbonati a TimVision. Come visto il risultato sarà importante per capire come cambierà la classifica del campionato di entrambe le formazioni.

