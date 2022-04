Verona-Inter femminile, Serie A 2022. News e guida TV

Verona-Inter è la gara che apre la ventesima giornata del campionato di Serie A donne. Ultime sulla partita, quando si gioca e come vederla.

Verona–Inter apre la ventesima giornata della Serie A di calcio femminile: l’Hellas, già retrocesso in serie B, domani ospiterà infatti le nerazzurre in quel di Vigasio.

Entrambe le squadre non hanno più molto da dire al campionato, quindi la “testa leggera” potrebbe portare a una partita piuttosto divertente e ricca di azioni pericolose e di gol.

Verona-Inter, classifica Serie A femminile

Come detto, l’Hellas Verona Women è già da tempo retrocessa, ma (come già dimostrato contro il Pomigliano) vuole onorare il campionato fino in fondo. Il pesante k.o. contro la Roma potrebbe inoltre essere un’ulteriore motivazione per una squadra in cerca di riscatto dopo una stagione a dir poco complicata.

Poco da dire anche per quanto riguarda l’Inter femminile: le ragazze di Rita Guarino sono quinte e non possono ambire a piazzamenti europei, ma potrebbero provare a sfruttare qualche passo falso del Sassuolo per provare un assalto alla quarta posizione. L’impegno sulla carta è agevole, ma servirà non sottovalutare l’impegno.

Classifica Serie A femminile

Verona-Inter femminile, probabili formazioni

Il Verona femminile dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 4-3-3, all’interno del quale potrebbe magari trovare spazio anche qualche giovane di prospettiva da lanciare l’anno prossimo in Serie B. Brutti spera anche di recuperare Cedeño (miglior marcatrice della squadra con cinque reti), ormai assente da circa un mese a causa di alcuni problemi fisici

Anche l’Inter Women potrebbe concedersi qualche “esperimento” in vista della prossima stagione. Occhio per esempio alla grande ex Santi, quest’anno poco utilizzata da Guarino, ma è chiaro che i pericoli maggiori arriveranno dalla “solita” Bonetti (nove gol sin qui) e dalle sempre pericolose Karchouni e Nchout (sei marcature a testa).

Inter femminile 2022. Chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Verona-Inter Women, dove vedere la partita

Come tutte le gare della Serie A femminile, anche Verona–Inter sarà trasmessa in streaming su TIMvision. Fischio d’inizio fissato per le ore 12.30, si gioca al Comunale di Vigasio.