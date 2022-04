Serie C femminile, partite ventiquattresima giornata: calendario e orari

Serie C femminile, ecco il calendario con d ate e orari degli incontri dei Gironi A, B e C. Poi spazio all’Under 20 LND.

La Serie C femminile torna in campo: in questo weekend andrà infatti in scena la ventiquattresima giornata dei Gironi A, B e C.

A dare il via alle danze sarà l’anticipo Atletico Oristano–Brixen Obi, in programma domani così come Trastevere–Lecce Women e Arezzo–Pontedera, mentre il tutto si chiuderà addirittura il 27 aprile con il derby capitolino tra Roma XIV Decimoquarto e Res Women.

Il “grosso” delle gare si svolgerà invece domenica alle ore 15.30, quando sono in programma ben quindici partite della Serie C di calcio femminile.

Riposo forzato invece per Crotone e Matera, le quali avrebbero dovuto affrontare le ritirate Aprilia Racing e Catania.

Serie C femminile, Girone A, ventiquattresima giornata

Arezzo-Pontedera (23/04, ore 18)

Caprera-Fiammamonza (24/04, ore 11,30)

Pavia-Pinerolo (24/04, ore 15)

Azalee Solbiatese-Independiente Ivrea (24/04, ore 15.30)

Lucchese-Perugia (24/04, ore 15.30)

Pistoiese-Ternana (24/04, ore 15.30)

Real Meda-Orobica Bergamo (24/04, ore 15.30)

Spezia-Genoa (24/04, ore 17.30)

Serie C femminile, Girone B, ventiquattresima giornata

Atletico Oristano-Brixen Obi (23/04, ore 16)

Bologna-Trento (24/04, ore 15.30)

Isera-Vis Civitanova (24/04, ore 15.30)

Jesina-Triestina (24/04, ore 15.30)

Padova-Mittici (24/04, ore 15.30)

Portogruaro-Riccione (24/04, ore 15.30)

SPAL-Venezia (24/04, ore 15.30)

Vfc Venezia-Vicenza (24/04, ore 15.30)

Serie C femminile, Girone B, ventiquattresima giornata

Trastevere-Lecce Women (23/04, ore 18)

Fesca Bari-Eugenio Coscarello (24/04, ore 15.30)

Grifone Gialloverde-Independent (24/04, ore 15.30)

Rever Roma-Apulia Trani (24/04, ore 15.30)

Vis Mediterranea-Chieti (24/04, ore 15.30)

Roma XIV Decimoquarto-Res Women (27/04, ore 21)

Under 20 Serie C, convocate e partite

Come riportato dal sito ufficiale della LND, subito dopo il campionato toccherà alla Rappresentativa Under 20 femminile LND scendere in campo. Dal 25 al 27 aprile le convocate si ritroveranno infatti a Cantalupa (Torino) per un ultimo raduno prima del debutto nel Torneo Roma Caput Mundi.

Dopo le sedute di allenamento in programma lunedì (ore 16.30) e martedì (ore 10 e ore 16.30), le ragazze affronteranno in amichevole la Primavera della Juventus Women, match che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

Di seguito le convocate della Rappresentativa Under 20 femminile LND.

Portieri: Lisa Falcocchia (Chieti), Clara Holzer (Brixen Obi), Lucia Sassi (Bologna)

Difensori: Caterina Campagni (Lucchese), Cecilia Conti (Grifone Gialloverde), Elena Bertamini (Trento), Elisabetta Pozzi (Azalee Solbiatese), Noemi Battilana (Vicenza), Sara Sterrantino (Independiente Ivrea), Greta Oberhuber (Brixen Obi), Sara Lucafò (Genoa)

Centrocampisti: Giada Abate (Genoa), Rebecca Quirini (Ternana), Alessa Fiucci (Jesina), Teresa Penzo (Vicenza), Fabiana Vischi (Azalee Solbiatese), Marta Rambaldi (Bologna)

Attaccanti: Giulia Parodi (Genoa), Martina Tamburini (Jesina), Mariachiara Bauce (Vicenza), Alice Coppola (Azalee Solbiatese), Chiara Tasso (Vfc Venezia), Flaminia Sartori (Isera)

Staff: Patrizia Cottini (Segretario Dipartimento Calcio Femminile), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Giuseppe Bova (medico responsabile), Andrea Bandini (fisioterapista), Edoardo Gallegati (segreteria org.), Walter Ciolli (magazziniere).