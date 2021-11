Juventus Femminile Vs Lazio Women. Dove vedere la partita online e in Tv

Juventus Lazio partita di calcio femminile valida per la nona giornata di serie A si gioca a Torino. Data orario, convocate e dove vedere le Women della Juve contro la Lazio ultima in classifica.

Juventus Woman contro la Lazio donne è un match da non sottovalutare, le ragioni ovviamente sono legate alla Classifica di serie A. Le bianconere sono attualmente in prima posizione mentre la squadra di Massimiliano Catini è ultima in classifica a 0 punti.

Le Women della Juve inoltre sono sotto pressione per gli impegni della Champions League femminile, e – questo – nonostante la rosa delle calciatrici di Montemurro sia ben strutturata, non gioca a favore della Vecchia Signora.

VEDI ANCHE: JUVENTUS FEMMINILE GIOCATRICI

In sintesi la Juventus femminile dopo la buona prestazione contro il Wolfsburg in Champions ha solo due giorni per prepararsi alla partita contro la Lazio, ed ha da difendere anche il record d’imbattibilità in serie A. Finora la Juve donne ha vinto 32 partite di fila.

Totalmente opposta è la situazione della Lazio Woman che lotta per non retrocedere in serie B. Le biancocelesti hanno perso tutte le otto gare da quando è iniziato il Campionato femminile. Pertanto le women biancocelesti sono pronte e concentrate sulla sfida contro le bianconere

In attesa di pubblicare le formazioni, vediamo intanto le ultime news su questa partita che apre di fatto la nona gionata di andata di Serie A donne.

Juventus Femminile Vs Lazio Women quando e che ora si gioca

La partita tra la prima squadra in classifica e l’ultima si gioca alle sabato ore 13 novembre – alle ore ore 12:30 sul Campo “Ale&Ricky” – Vinovo (TO).

Qui Juventus Women e Lazio si incontrano per la prima volta. Non ci sono precedenti infatti tra le due squadre di calcio femminile.

Dove vedere la Juventus donne contro la Lazio Women

Questa come le altre partite donne di serie A sarà visibile solo in streaming su TIMVISION per chi è abbonato, in alternativa c’è Juventus Tv ma anche in questo caso dovete essere abbonati.

VEDI ANCHE: CALCIO FEMMINILE CALENDARIO SERIE A