Serie A, Sassuolo e Milan mantengono il ritmo: Lazio sfortunata

Prima di una lunga pausa, la Serie A conferma i valori delle squadre migliori: solo Milan e Sassuolo riescono a reggere il ritmo di una Juventus imbattuta

Con la Juventus ormai saldamente al comando della classifica, grazie anche alla vittoria ottenuta nell’anticipo di venerdì scorso a Genova contro la Sampdoria, toccava alle inseguitrici rispondere adeguatamente punto e la risposta, perlomeno da parte di Milan e Sassuolo è stata autorevole.

Sassuolo svagato ma vincente

Dopo essere caduta per la prima volta al termine di un lungo percorso netto che aveva caratterizzato tutta la prima parte della stagione, il Sassuolo si riprende battendo 4-2 il Pomigliano d’Arco e archiviando forse definitivamente la sconfitta contro la Roma. Restano comunque alcune perplessità soprattutto sulla fase difensiva delle neroverdi. Ancora una volta capaci di dimostrare una grande supremazia da centrocampo in su, salvo poi cadere in momenti di inspiegabile fragilità. Sassuolo in vantaggio con la prima rete in serie A di Brignoli. Raddoppio alla mezz’ora con uno splendido destro della scozzese Clelland. Poi, complice un inspiegabile black-out di un quarto d’ora, il Sassuolo riesce a farsi raggiungere. Prima Cox, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi una sfortunata autorete di Brignoli, sempre su un corner, azzerano il vantaggio delle emiliane. La reazione della squadra di Piovani è degna della squadra di categoria superiore: Dubcova si procura e trasforma il calcio di rigore del vantaggio che Cantore cristallizza a tre minuti dalla fine con il suo sesto gol in campionato.

Vince il Milan, con fatica

Bene anche il Milan che sale a quota 19, cinque lunghezze dalla Juventus capolista e due dal Sassuolo, battendo un avversario scomodo quale l’Empoli. Partita complicata per la squadra rossonera di Maurizio Ganz che gioca bene e tanto, ma concretizza una minima parte d tutto quello che producono rischiando anche qualcosa sulle micidiali ripartenze delle toscane. Il gol partita porta la firma della solita Giacinti, letale in area di rigore e velocissima ad approfittare di una mancata trattenuta di Ciccioli su un cross apparentemente innocuo di Bergamaschi. Coraggioso il forcing finale dell’Empoli che va anche vicino al pareggio, salvato sulla linea dopo una conclusione di Tamborini.

Lazio beffata nel finale

A completare il quadro la vittoria del Napoli in casa della Lazio, ancora ultima e senza nemmeno un punto. Tuttava c’è qualche importante segnale di ripresa da parte delle Aquile: brave a reagire dopo il vantaggio di Erzen, che torna al gol dopo due anni. La Lazio in pochi minuti ribalta il risultato con un rigore di Martin (fallo su Visentin) e Cuschieri, alla sua prima rete in campionato. La Lazio spreca almeno tre occasioni per estendere il vantaggio e poi subisce il ritorno del Napoli in un finale di partita rocambolesco. Pareggio delle azzurre con un missile di Goldoni, nuovo vantaggio della Lazio con un altro rigore di Martin prima del pareggio di Goldoni (calcio di rigore dopo un fallo di mano di Heroum). Il pareggio sarebbe il primo punto della Lazio, per altro anche meritato. Ma al 93’ arriva il gol di Porcarelli che infligge una punizione severa alle padrone di casa.

Sabato e domenica la nona giornata. Poi una pausa di tre settimane in vista degli impegni della Nazionale e del secondo turno di Coppa Italia. Si tornerà poi in campo con la decima di Serie A femminile nel fine settimana del 4 e 5 dicembre con due big match: il derby Milan-Inter e la sfida tra Sassuolo e Juventus.