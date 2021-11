Sampdoria Vs Juventus femminile. Dove vedere la partita online e in Tv

La partita Sampdoria Juventus valida per l’ottava giornata di calcio femminile serie A si gioca venerdì 5 novembre. Ecco le ultime sulle formazioni e come vederla in diretta Tv e streaming

Sampdoria Women contro la Juventus donne è una partita che i tifosi del calcio femminile non possono trascurare. Non ci sono precedenti, tra la squadra bianconera e le calciatrici genovesi. La Samp infatti ha una storia recente, ma si può considerare la vera sorpresa del massimo Campionato donne vista la sua attuale posizione in classifica a pari punti con l’Inter di Rita Guarino.

VEDI: Calcio Femminile classifica serie A

La Juventus invece dopo la sconfitta del Sassuolo è prima in classifica e non può permettersi passi falsi. In aggiunta, la squadra femminile bianconera il prossimo 9 novembre 2021 è impegnata nella sfida contro il contro Wolfsburg per la terza gara della fase a gironi della Champions League Femminile.

VEDI: Juventus femminile Champions partite

Vediamo quindi a che ora gioca la Juventus femminile, le ultime news sulle due squadre, oltre a dove potete vedere questa partita valida per l’ottava giornata del Campionato calcio donne.

Sampdoria Femminile Vs Juventus Women, formazioni.

Per le formazioni è ancora presto, entrambe le squadre sono in allenamento. Tuttavia secondo le ultime news sulla Samp donne, l’allenatore della squadra delle blucerchiate dovrà fare i conti con cinque giocatrici assenti tra le quali l’attaccante Ana Lucía Martínez, infortunata nel match contro il Napoli.

VEDI: Sampdoria femminile giocatrici

Montemurro, coach delle Women bianconere potrebbe invece confermare la medesima formazione che ha vinto il Derby d’Italia.

VEDI: Juventus femminile giocatrici

Dove vedere la partita Sampdoria Vs Juventus

Le partite di calcio femminile vengono trasmesse da TIMVION, solo una partita per turno viene data in chiaro su La 7 su LA7d dopo che l’accordo tra il Gruppo di Cairo e la FGCI. questa in particolare non risulta in programma, pertanto lapartita sarà visibile online e in Tv tramite TIMVISION quindi a pagamento, e per chi è abbonato anche su Juventus Tv.