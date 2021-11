Lazio Women Vs Napoli Femminile. Data, ora e dove vederla

Calcio femminile 8ª giornata di Serie A TIMVision, partita Lazio Women contro il Napoli femminile. Data orario e programma Tv per vedere la sfida tra due squadre che lottano per la salvezza

La partita Lazio – Napoli chiude il turno dell’ottava giornata di serie A femminile. Entrambe le squadre lottano per evitare la retrocessione in Serie B. La Lazio è ultima in classifica mentre il Napoli ad oggi e terzultima con soli 4 punti. Basta questo per capire che non sarà una partita facile.

Ecco le ultime news sulla sfida tra le giocatrici campane e le biancocelesti

Lazio Napoli statistiche e ultime notizie

Secondo le statistiche di OPTA, ci sono precedenti tra le due squadre che risalgono al campionato 2012 – 2013, quando di calcio femminile non parlava nessuno. Tuttavia oggi la situazione è ben diversa. La Lazio ha cambiato allenatore a campionato iniziato, mentre il Napoli è in una situazione che ha richiesto l’intervento della società per stimolare il gruppo squadra, soprattutto in vista della sfida contro le biancocelesti.

Lazio Napoli quando si gioca

La partita è prevista per domenica 7 novembre alle ore 14,30 al Campo “Mirko Fersini” di Formello in provincia di Roma. Ad arbitrare il match sarà: Daniele Rutella coadiuvato da Giacomo Pompei Poentini e Francesco Romano

Per quanto riguarda le formazioni, le Woman della Lazio dovranno fare a meno del difensore Margot Gambarotta, infortunata durante il primo match di Coppa Italia contro il Brescia. Mentre il Napoli , questo dovrà rinunciare all’attaccante argentina Soledad Jaimes, squalificata per tre giornate a causa degli scontri verificatesi dopo la partita contro la Sampdoria.

Dove vedere la partita Lazio Women vs Napoli donne

Anche questo match verrà trasmesso in diretta streaming da TimVision, che tramette tutte le partite di calcio femminile ad eccezione di una che a rotazione viene trasmessa da La 7. Per questo turno l’unica partita donne da vedere in chiaro è quella della Fiorentina contro l’Inter. Quindi, per guardare la Lazio Women contro il Napoli femminile, dovete essere abbonati.