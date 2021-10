Coppa Italia femminile 2021-22, prima giornata della fase a gironi

Coppa Italia Femminile 2021-22, prima giornata fase a gironi. Risultati e format.

Tutto come da programma nel primo turno della fase a gironi di Coppa Italia femminile che vede fare risultato, vittoria o pareggio esterno, alle squadre di fascia superiore.

Coppa Italia Prima giornata, i risultati

Il format di Coppa Italia prevede otto gironi triangolari con gare di sola andata. Nel primo, le squadre di terza fascia ospitavano quelle di seconda. In attesa che scendano in campo le favorite, passerà il turno solo la prima di ogni girone, non ci sono state grandi sorprese. Nel gruppo A facile vittoria esterna dell’Hellas Verona, 4-1 sul campo del Cittadella che al prossimo turno ospiterà le vice-campionesse del Milan. Hellas, prima vittoria stagionale per le gialloblu, che dilaga nel secondo tempo con tre gol in rapida successione.

Solo un pareggio per il Napoli sul campo del ChievoVerona che sarà anche scomparso dal calcio maschile che conta dopo il fallimento del club del presidente Campedelli, ma a livello femminile sta andando benissimo con un ambizioso campionato di Serie B. Finisce 1-1: vantaggio azzurro di Goldoni e pareggio di Salaorni tra il 49’ e il 56’. Attesa per la prossima gara che vedrà l’Empoli sul campo delle clivensi in quello che sulla carta sembra il girone più equilibrato in senso assoluto.

Nel girone D, quello dell’Inter, vittoria esterna del San Marino Academy contro la Pro Sesto, che al prossimo turno ospiterà proprio le nerazzurre di Rita Guardino.

Passano le ragazze del Pink Bari sul campo della Roma Calcio Femminile, da non confondere con le ragazze della AS Roma che la coppa l’hanno vinta per la prima volta lo scorso anno. Vantaggio delle capitoline in avvio di primo tempo con Silvi, ma la reazione delle baresi è perentorio: doppietta di Spyridonidou e terzo gol di Fedotova prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo la Roma attacca, il Pink Bari controlla e il gol a tempo abbondantemente scaduto di Peri non può bastare, 2-3. Prossimo turno con la Roma CF che ospiterà la Juventus.

Nel cartello spiccava il match tra Brescia e Lazio; ne esce una bella partita che le Aquile riescono a raddrizzare solo a tempo scaduto dopo il vantaggio delle padrone di casa (1-1). Prossimo turno con il Brescia che ospita la Fiorentina. Agevole e netta la vittoria del Como che passa sul campo del Cesena in attesa di mettersi alla prova contro il Sassuolo, attualmente unica squadra di Serie A a punteggio pieno insieme alla Juventus.

Passa il Pomigliano d’Arco: vantaggio campano con Banusic e pareggio di Abouziane. Poi dopo molto equilibrio le ospiti risolvono nel finale con due gol in tre minuti di Ferrandi e ancora di Banusic. Prossimo turno con Pomigliano che ospita le campionesse della Roma. Rinvio per Torres-Ravenna, in programma venerdì alle 14.30 a Sassari.