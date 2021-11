Partite serie C femminile 6ª giornata. Orario e calendario

Partite serie C femminile. Ecco quando giocano le gare valide per la sesta giornata di campionato. Date e orari girone A, B e C.

Partite serie C femminile 2021-22. Il campionato procede senza sosta e ha già regalato molti incontri e risultati sorprendenti nei 3 gironi che lo compongono. Vediamo allora quali sono le partite in calendario nella 6ª giornata, in programma domenica 14 novembre 2021 e che ora giocano, con suddivisione girone per girone.

VEDI ANCHE: SERIE C FEMMINILE 2021-22 CALENDARIO E CLASSIFICA

PARTITE 6ª GIORNATA SERIE C FEMMINILE GIRONE A DOMENICA 14 NOVEMBRE

PAVIA – PONTEDERA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Pietro Fortunati (Pavia).

AZALEE SOLBIATESE – TERNANA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Chinetti (Solbiate Arno).

CAPRERA – PERUGIA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Pietro Secci (La Maddalena).

FIAMMA MONZA – OROBICA BERGAMO

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Gino Alfonso Sada (Monza).

LUCCHESE – INDIPENDETE IVREA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Porta Elisa (Lucca).

PISTOIESE – GENOA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Bonelle 80 (Pistoia).

AREZZO – REAL MEDA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:45

Dove si gioca: Stadio Città di Arezzo.

SPEZIA – PINEROLO

Orario partita: domenica 14 novembre ore 16:30

Dove si gioca: Campo Astorre Tanca (La Spezia).

PARTITE 6ª GIORNATA SERIE C FEMMINILE GIRONE B DOMENICA 14 NOVEMBRE

BOLOGNA – VICENZA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Granarolo Sintetico (Bologna).

PADOVA – VENEZIA FC

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Silvio Appiani (Padova).

ISERA – TRENTO

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio comunale (Isera).

JESINA – MITTICI

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Cardinaletti (Jesi).

PORTOGRUARO – ORISTANO

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: .Stadio Pier Giovanni Mecchia (Portogruaro).

TRIESTINA – BRIXEN OBI

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Campo Sportivo G. Del Bianco (Trieste).

VFC VENEZIA – RICCIONE

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Nereo Rocco (Marcon, Venezia).

SPAL – VIS CIVITANOVA

Orario partita: domenica 14 novembre ore 15:30

Dove si gioca: Stadio Francolino (Ferrara).

PARTITE 6ª GIORNATA SERIE C FEMMINILE GIRONE A DOMENICA 14 NOVEMBRE

MATERA – FESCA BARI

Orario partita: domenica 14 novembre ore 11:00

Dove si gioca: Stadio XXI settembre Franco Salerno (Matera).

CROTONE – INDIPENDENT

Orario partita: domenica 14 novembre ore 11:30

Dove si gioca: Stadio comunale Sant’Antonio (Crotone).

CATANIA – APULIA TRANI

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: comunale (Catania).

REVER ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Di Bisceglie (Roma).

ROMA DECIMOQUARTO – CHIETI

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Campo Vis Aurelia (Roma).

TRASTEVERE – CASTROLIBERO

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Trastevere Stadium (Roma).

VIS MEDITERRANEA – RES WOMEN

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Stadio Gigino Leo (Siano).

LECCE – APRILIA RACING

Orario partita: domenica 14 novembre ore 14:30

Dove si gioca: Campo comunale La Torre (Lecce).

Serie C femminile partite dove vederle

Abbiamo visto tutte le informazioni messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti serie C femminile. Le tantissime partite valide per la sesta giornata di campionato, nei 3 gironi, si giocheranno tutte di domenica, con solo qualche eccezione al canonico orario delle 14:30.

Non ci risulta che le gare di questa categoria vengano trasmesse in Tv o streaming. Quindi almeno per ora l’unico modo di vederle è quello di recarsi allo stadio.

VEDI ANCHE: