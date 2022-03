Juventus femminile-Inter Serie A 2022. A che ora si gioca il derby d’Italia

Juventus women vs Inter, partita valida per la 18° giornata di Serie A femminile. Quando si gioca, biglietti, ultime news sulle formazioni e come vederla in streaming.

Juventus femminile contro Inter donne. Dopo la grande vittoria in Champions 2-1 contro il Lione, la squadra bianconera è attesa da un’altra partita importantissima in Serie A: il derby d’Italia con l’Inter femminile. Si gioca alle ore 14:30 di domenica 27 marzo e il match promette spettacolo. Ecco come arrivano le due squadre a questo incontro e come seguirlo in diretta.

Biglietti Juve donne contro Inter

Il derby d’Italia femminile fra Juve e Inter, si gioca allo Juventus Center di Vinovo (Torino). Dopo la gara di Champions disputata all’Allianz Stadium, le ragazze allenate da Joe Montemurro tornano a giocare nell’impianto sportivo che tradizionalmente ospita le sue partite nel campionato di Serie A.

La buona notizie per i tifosi è che potranno assistere all’evento allo stadio gratuitamente. Infatti, come si legge sul sito ufficiale della Juventus, l’ingresso sarà gratuito al centro sportivo, ma sarà obbligatorio prenotare il proprio biglietto, inviando una mail all’indirizzo [email protected], contenente nominativo e tutti i propri dati. Una volta ottenuto il ticket bisognerà esibirlo all’entrata insieme al green pass per assistere all’incontro.

Probabili formazioni Juve women vs Inter

La squadra nerazzurra arriva a questa gara dopo averla preparata con attenzione per tutte la settimana. Le giocatrici dell’Inter allenate da Rita Guarino (ex Juve) sono reduci dalla vittoria contro la Sampdoria (4-3) nella 17° giornata di campionato e vogliono ottenerne un’altra.

La Juve women ha invece avuto meno tempo per preparare questo big match, dopo gli impegni di coppa. Tuttavia mister Montemurro può contare su una rosa profonda e quindi è ipotizzabile che nelle 11 titolari schiererà alcune novità rispetto a quanto visto contro il Lione. Non dovrebbe mancare Cristiana Girelli, reduce da un gol decisivo in Champions.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Juventus-Inter femminile statistiche e pronostico

Come riportano i dati Opta nei 5 precedenti fra le due squadre in Seria A femminile, la Juventus ha sempre vinto. Quindi sulla carta le bianconere sembrerebbero favorite e anche la classifica (Juve prima con 44 punti e Inter quinta con 32 punti) suggerisce la stessa cosa.

Tuttavia ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione, che rendono il pronostico incerto:

la possibile stanchezza della Juve dopo lo sforzo profuso per vincere in Champions mercoledì 23 marzo

il fatto che la Juve viene da 2 pareggi consecutivi in casa e che l’Inter ci terrebbe particolarmente a battere le rivali.

Dove vedere Juve femminile inter

La partita fra le due squadre, in calendario alle ore 14:30 di domenica 27 marzo, si potrà vedere in streaming su Dazn, la piattaforma che trasmette in diretta gli eventi sportivi per gli abbonati. In alternativa si potrà guardare l’incontro live anche su TimVision o sui canali tematici di Juventus Tv o Inter Tv. Non ci sarà invece alcuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile vedere questa partita gratis.

Queste in sintesi tutte le ultimissime su Juventus femminile-Inter. Il big match della 18° giornata di Serie A che potrebbe valere molto nella corsa scudetto.

Vedi anche le altre partite di calcio femminile 18^ giornata Serie A: