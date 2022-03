Sassuolo Roma femminile 2022, data, orario e dove vederla

Sassuolo Roma femminile serie A donne. Ultime sulle formazioni, statistiche e dove vedere gratis la partita delle neroverdi contro le giallorosse

Il big match della Seria A femminile vedrà contrapposte Sassuolo e Roma in programma il 26 marzo alle 14.30. Una gara che dirà tanto anche dal punto di vista della classifica, visto che le due squadre si giocano il secondo e terzo posto. Dietro la Juventus Women a 44 punti c’è infatti la Roma, forte dei suoi 39 punti, che non vuole cedere il passo. Mentre il Sassuolo, a 36, è pronto all’aggancio, trovandosi a soli tre punti dalle squadre avversarie.

Sassuolo Roma ultime news

Sassuolo e Roma arrivano alla gara dopo aver entrambe pareggiato le precedenti partite. Le emiliane arrivano dall’1-1 esterno contro l’Empoli, mentre le giallorosse hanno ottenuto lo stesso risultato in casa contro il Milan. La sfida tra le capitoline e le emiliane sarà un importante test per le due compagini che a cinque partite dalla fine del campionato di calcio femminile si trovano al secondo e terzo posto a soli tre punti di distanza.

La Roma calcio donne ha inanellato un filotto di risultati positivi non da poco, mentre il Sassuolo dopo la vittoria con la Sampdoria non raccoglie i tre punti da tre turni. In agguato al quarto posto c’è proprio il Milan femminile, pronto a tentare di scalzare le neroverdi in caso di risultato negativo.

Roma calcio femminile, giocatrici

Sassuolo Roma statistiche e precedenti

Sono sette le partite disputatesi fino ad ora tra Sassuolo femminile e As e Roma. Il bilancio è appannaggio della squadra della capitale, con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Annata straordinaria per la Roma che ha raggiunto ad oggi 39 punti facendo meglio di ogni altra squadra capitolina nelle ultime 15 stagioni della massima serie italiana. Le giallorosse hanno dimostrato in tutto il campionato di voler tenere palla più delle avversarie, non a caso, la media del possesso stagionale è la prima della Serie A e si attesta al 62,4% (contro il 53,2% del Sassuolo).

Dove vedere Sassuolo contro la Roma femminile

L’incontro tra Sassuolo e Roma sarà trasmesso in televisione. Sabato 26 marzo alle 14.30 allo stadio Ricci andrà in scena una delle partite più attese della diciottesima giornata del campionato di Serie A femminile italiano. Sassuolo e Roma sarà però visibile anche in diretta, in chiaro, su La7. La televisione sarà infatti l’unica emittente a trasmettere l’evento, oltre alla piattaforma Timvision. Sarà una gara davvero “big”.