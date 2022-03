Milan femminile Fiorentina Serie A 2022. Guida Tv e quando si gioca

Milan femminile contro la Fiorentina Women partita serie A 18esima giornata. Formazioni, a che ora di gioca e dove vedere le rossonere contro le viola.

Come da calendario ad aprire il secondo turno della serie A Donne è Il match Milan Fiorentina. Le rossonere quarte in classifica ma a 10 lunghezze dalla capolista Juventus, ospitano al Centro Sportivo Vismara di MIlano le viola. Calcio d’inizio: ore 12.30.

Milan femminile Fiorentina Women ultime news formazioni

Le rossonere di Maurizio Ganz, reduci tre gare in campionato chiuse con un pareggio, l’ultima è quella con As Roma, si presentano con la formazione al completo. Più complessa è la situazione delle viola che dovranno fare a meno della calciatrice Valentina Giacinti costretta a saltare la gara contro il Milan a causa di un infortunio durante la gara Fiorentina – Verona. Non è una buona notizia per le viola che attualmente si trovano in nona posizione in classifica e a caccia di punti per allontanarsi dalla zona pericolo.

Milan Fiorentina statistiche e previsioni

E’ la sesta volta che le due squadre si incontrano, e secondo i dati Opta, nei sei precedenti non si è mai ripetuto il medesimo risultato. Le giocatrici della Fiorentina Women hanno vinto due volte contro il Milan donne. Tre invece le vittorie delle milanesi contro la squadra toscana.

Dove Vedere la partita tra Milan e Fiorentina femminile

Come tutte le partite di calcio femminile anche questo match verrà trasmesso in streaming da TimVision. Le alternative per seguire il calcio femminile in Tv sono poche, La 7 da questa stagione trasmette un match a settimana, mentre gli abbonati di DAZN possono vedere solo le partite delle tre squadre considerate ” le big” ovvero: Juventus, Inter Milan, quindi se siete abbonati alla piattaforma streaming, la partita Milan Vs Fiorentina donne la potete vedere gratis.

Vedi anche: Dove vedere Inter Femminile Juventus Women