Inter Women Vs Sampdoria femminile 2022. Biglietti formazioni Guida Tv

Inter Woman Vs Sampdoria nel secondo turno di seria A donne 2022. Orario partita, biglietti formazioni e dove vedere la Samp Donne contro le Nerazzurre.

La partita Inter Woman e Sampdoria femminile valida per la 17.a giornata della Serie A TIMVISION si gioca domenica 20 marzo alle ore 14,30 e sarà diretta da Kateryna Monzul, arbitro di nazionalità Ucraina tra i migliori in Europa.

Naturalmente, questa notizia vista la guerra in Ucraina viene riportata da FGCI che ha voluto dare un segnale di sostegno, ma anche da Rai News che di Calcio donne parla solo quando gioca la Nazionale femminile. E ora passiamo alla partita.

Dove vedere Inter Sampdoria femminile.

Questa come la altre partite di calcio femminile sarà visibile in streaming su TimVision e poi YouTube. La 7 che manda in chiaro un match a settimana non trasmette questa gara. Se invece avete l’abbonamento su Dazn allora potete vedere la sfida anche su questa piattaforma streaming, che ha i diritti del calcio fino a giugno 2024. In alternativa c’è il canale Inter Tv.

Inter Women classifica 2021 2022

La squadra di Rita Guarino ora in quinta posizione del massimo Campionato, esce da una sconfitta contro il Pomigliano in serie A. Nella partita precedente ha perso contro la Roma calcio donne. Quindi le Nerazzurre sono attualmente fuori dalla zona Champions e lontane dalla corsa allo scudetto.

Classifica Sampdoria Femminile

Proprio sotto l’Inter con 25 punti e a quattro lunghezze di distanza c’è la Samp. La formazione di mister Antonio Cincotta, da giorni si prepara alla sfida contro l’Inter donne con programmi personalizzati sulla centrocampista blucerchiata Cecilia Re che lo scorso ottobre ha subito un brutto infortunio.

Quante volte si sono incontrate Inter e Samp

C’è solo un precedente tra le due squadre quello della partita di andata finita 3-0 a favore della Samp. Ricordiamo che la squadra ligure ha acquisito il titolo, quindi si tratta del suo primo Campionato in Serie A. Tuttavia dopo la vittoria contro il Pomigliano e la Fiorentina, le calciatrici della Sampodoria potrebbero fare centro per la terza volta a spese dell’Inter.

Queste le ultime sulla partita Inter femminile contro Sampdoria, per quanto riguarda le convocate e formazioni ufficiali queste saranno note solo qualche ora prima della gara sul sito ufficiale Inter. Fc sove trovate anche le info sui biglietti.

