La Juventus riduce lo svantaggio in vetta alla classifica battendo l’Inter in trasferta e approfittando del turno di riposo della Roma

Nel big match della seconda giornata della poule scudetto, la Juventus femminile passa sul campo dell’Inter, 1-3, confermando la propria tradizione positiva che contro le nerazzurre non l’ha mai vista sconfitta.

Una partita autorevole quella della Juventus, sicuramente superiore a quella giocata contro il Milan all’esordio di questa seconda fase. Una prima ora di gioco eccellente per la squadra di Joe Montemurro che nel finale chiude il risultato subito dopo il gol di Chawimga che lo aveva appena riaperto.

Inter Women-Juventus femminile sintesi partita

L’Inter femminile si affida subito a Chawinga e a lunghi rilanci per favorire i velocissimi inserimenti dell’attaccante. Il primo quarto d’ora della squadra di Rita Guarino è decisamente buono ma non si concretizza. Alla prima occasione la punta nerazzurra viene chiusa dall’uscita di Peyraud-Magnin e trova solo l’esterno della rete.

Dopo un’iniziale superiorità territoriale avversaria, la Juve donne comincia a farsi più aggressiva. E come spesso accade, alla prima occasione, passa. Da azione di calcio d’angolo, grazie anche a un generoso aiuto del vento, nasce una mischia che Sembrant risolve in rete. Proteste da parte della difesa nerazzurra per un tocco di mano non rilevato dall’arbitro che invece risulta evidentissimo dalle immagini.

L’Inter continua ad avere tanto predominio di campo e di palla ma ogni volta che riescono a concludere le nerazzurre trovano attentissima la guardia di Peyraud-Magnin, di nuovo decisiva allo scadere del primo tempo su una conclusione ravvicinata di Thogersen.

Al 61’ la Juve vicinissima al raddoppio. É Beerensteyn a mettere sul fondo di un niente un bel colpo di testa su cross di Gama. Poi è Nystrom a sfiorare il gol, altra conclusione fuori bersaglio di pochissimo. In un momento di stanca dell’Inter la Juventus si prende con autorevolezza il gol del raddoppio: ancora un gol su calcio piazzato. Calcio d’angolo, così come nel primo tempo, efficacissimo di Caruso e gran colpo di testa da posizione ravvicinata di Gunnarsdottir, perfetta nel movimento verso la porta.

La reazione dell’Inter Women è davvero sterile che fatica a imporre di nuovo il suo gioco: Chawinga quasi a tempo scaduto vince il suo primo duello con Peyraud-Magnin con un rimpallo sotto misura che le consente il tap-in. Ma a chiudere è ancora la Juventus: palla rubata da Girelli su un errore difensivo di Van der Gragt e assist di tacco di Bonansea che insacca in posizione ai limiti del fuorigioco.

Per la Juventus decima vittoria in tredici partite contro l’Inter e secondo posto consolidato, ora a cinque punti dalla Roma che questa settimana riposa, domani in campo Milan-Fiorentina. La prossima settimana sarà la Juve a riposare con l’Inter in campo domenica 2 aprile alle 14.30 a Firenze. Nel pomeriggio pareggio tra Sampdoria e Como in lotta per la salvezza.