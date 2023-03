Milan femminile e Fiorentina Women si affrontano nel secondo turno della poule scudetto di Serie A donne. Orario partita, precedenti e come vederla.

Milan-Fiorentina, partite di Serie A femminile valida per il secondo turno del playoff scudetto. Si gioca domenica 26 marzo una partita che offre subito un’occasione di rilancio per le rossonere e le viola, entrambe sconfitte nella prima uscita. Sarà la quinta sfida stagionale fra le due squadre, dopo le 2 partite di regular season e l’eliminatoria di Coppa Italia.

Milan battuto ma non ridimensionato nel primo turno contro la Juventus donne, che ha vinto di misura e soffrendo molto a tratti il gioco delle rossonere. Fiorentina invece strapazzata in casa dalla Roma e per questo vogliosa di rivincita. Ecco allora le ultime news sulla partita di domenica.

Milan Women v Fiorentina Femminile: i precedenti

Si tratta di un classico per la Serie A femminile con un discreto numero di precedenti, ben 19 considerando solo il massimo campionato. Il Milan, quarto al termine della regular season, ha vinto 11 volte, la Fiorentina – subito alle sue spalle – 7. Un solo pareggio. Grande equilibrio anche nel breve periodo. Considerando e statistiche delle ultime sei stagioni, che includono anche le due recenti sfide di Coppa Italia, sei vittorie del Milan, due pareggi e cinque successi viola.

Quanto alle partite di questa stagione il Milan ha ottenuto proprio a Firenze il suo risultato più importante di questa stagione: un pesantissimo 1-6 che ha pienamente riscattato il successo esterno della Fiorentina al Vismara ad agosto (1-3) all’esordio in campionato. Decisiva invece un’unica rete di Martina Piemonte nella sfida di Coppa Italia di gennaio con il Milan che passa in trasferta e pareggia (1-1) in casa con qualche momento di sofferenza.

Vedi anche: Giocatrici Milan femminile

Milan Women-Fiorentina Femminile, ultime notizie

Dunque sulla carta grande equilibrio per quanto riguarda il pronostico. Tra due squadre che allineando fasi profondamente diverse nella stagione, sono arrivate a pari punti al termine della regular season: 34. Con il Milan posizionato meglio in considerazione di una differenza reti superiore. Merito anche di una bella rincorsa da parte delle rossonere che hanno chiuso la regular season con tre vittorie consecutive. Mentre la Fiorentina è reduce ora da tre battute d’arresto e si trova a 17 punti dalla Roma capolista.

Maurizio Ganz dopo la sconfitta contro la Juventus aveva reagito con disappunto: “Ci è mancato solo il gol – aveva detto il tecnico rossonero – perché per il resto abbiamo giocato una buona gara. Ma le occasioni vanno sfruttate e loro in queste sono state più attente”.

La Fiorentina femminile ha lavorato duro in un ritiro a Tirrenia che forse ha anche un po’ appesantito la squadra nel match contro la Roma. Il tecnico Patrizio Panico spiega che tipo di lavoro è stato fatto: “Abbiamo curato tanti aspetti e alcuni particolari aggiungendo alcune situazioni di gioco nuove. Era giusto cominciare a inserire anche qualche elemento nuovo in vista di questa poule scudetto”.

Milan donne contro la Fiorentina dove vederla

Milan Women-Fiorentina si gioca domenica 26 marzo alle ore 14:30 al Vismara. Oltre che allo stadio la partita si potrà vedere a pagamento per gli abbonati, in streaming su Dazn o su TimVision. Dopo questo incontro squadre di nuovo in campo anche nella terza giornata, in programma nel primo fine settimana di aprile. Il Milan a Roma sabato 1, Firenze in casa con l’Inter domenica.

Vedi anche le altre partiti di Serie A donne: