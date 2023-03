Sampdoria Women contro Como femminile. La sfida fra le ultime due in classifica di Serie A donne. Statistiche, notizie e programmazione TV.

La partita tra Sampdoria Women e Como Femminile, in programma sabato 25 marzo alle 12.30, è una di quelle che pesa il doppio, forse anche il triplo. Uno scontro diretto che alla fine della stagione potrebbe risultare decisivo.

Tra le due squadre c’è un solo punto di differenza in classifica. Che in questo momento significherebbe retrocessione diretta per la Samp e spareggio contro la seconda in classifica del campionato di Serie B per il Como Women.

Vedi anche: Calendario Serie a femminile

Sampdoria Women-Como Femminile, statistiche e precedenti

Le due squadre quest’anno si affrontavano per la prima volta. La Sampdoria si era salvata al termine della sua prima e splendida stagione in Serie A di calcio femminile dopo l’acquisizione dei diritti dal Florentia San Gimignano, evitando le tre retrocessioni in programma per la riforma del campionato. Un torneo al di sopra delle aspettative, dieci vittorie in 22 partite. Anche questa stagione era iniziata benissimo addirittura con tre successi consecutivi. Ma poi è proseguita tra mille difficoltà e infortuni. Cui certamente hanno dato un contributo le incertezze societarie che hanno coinvolto anche il club maschile, in lotta per non retrocedere e non fallire in Serie A.

Prima di quest’anno non c’erano precedenti tra le due società. E le due sfide della regular season si erano concluse con una vittoria per parte. Vittoria della Samp a Como a settembre grazie a un gol a tempo scaduto di Rincon. Ma da allora le blucerchiate non hanno mai più vinto. Quella a Genova contro la Samp è stata invece l’unica vittoria delle lariane: gol di Karlenas.

Samp Femminile-Como, ultime notizie

Alla Sampdoria femminile, che da poche settimane si è affidata a Salvatore Mango risolvendo il contratto con Antonio Cincotta alla fine della regular season, non ne sta andando dritta una. L’infortunio di Vanessa Panzeri contro il Sassuolo si è confermato purtroppo drammatico. La centrocampista si è lesionata i legamenti dovrà essere operata. Stesso intervento cui è stata sottoposta Bianca Fallico che si era fatta male alla fine della regular season. La loro stagione ovviamente è finita. Ma l’elenco delle giocatrici a mezzo servizio e in dubbio è lunghissimo… Gago, Rincon, Pisani, Cuschieri.

La Samp è reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo. Il Como ha usufruito del turno di riposo fin dalla prima giornata recuperando alcune giocatrici che avevano chiuso affaticate la stagione e ultimando una ulteriore preparazione fisica.

“L’ambiente e sereno, siamo motivate – ha detto in vista della partita Chiara Cerotti – siamo pronte e sappiamo di iniziare subito questo torneo con uno scontro diretto importantissimo. Puntiamo molto sul nostro pubblico. Quando andiamo in trasferta non c’è mai così tanta gente come da noi al Ferruccio e la nostra gente potrà fare la differenza”.

Dove vedere Samp-Como femminile in Tv

Sampdoria Women-Como si gioca alle 12.30 di sabato 25 marzo 2023. Diretta in streaming sulla piattaforma a pagamento di TIM Vision. Il Como Women tornerà in campo sabato 1 aprile in casa contro il Parma. Samp che invece riposerà per rientrare dopo la sosta domenica 16 aprile sempre in trasferta contro le Ducali.