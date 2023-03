Inter Women contro la Juventus femminile nel secondo turno della poule scudetto di serie A donne 2023. Quando si gioca, dove vederla e quali sono i pronostici.

Inter Juventus, torna il Derby d’Italia al femminile per la la corsa allo scudetto e per conquistare o mantenere un posto nella prossima Champions femminile. Quindi andiamo scopriamo come le squadre si preparano e cosa c’è da aspettarsi a iniziare dalle bianconere di Montemurro, per poi passare alle nerazzurre padrone di casa.

Juventus Women ultimissime

Montemurro su Twitch ha dichiarato che la lotta scudetto è ancora aperta, ma 8 punti di distanza dalla Roma capolista che nella prima giornata ha umiliato la Fiorentina sono tanti. Pertanto, la Juventus donne ha solo due possibilità ora: vincere la Coppa Italia, e mantenere il secondo posto per entrare in Champions. Questo sempre se le giallorosse di Spugna non perdono punti, dopo la sconfitta contro il Barcellona femminile in coppa.

Inter Femminile ultime news

Le nerazzurre hanno un vantaggio rispetto alla Juve, sono più riposate. Il nuovo regolamento prevede infatti un turno di riposo per ogni squadra durante la pule scudetto. Attualmente in terza posizione in classifica con 35 punti l’inter femminile spera di avvicinarsi sempre di più alla zona Champions, ma i punti di distacco con la Juve donne sono 8.

Tuttavia le giocatrici di Rita Guarino alle semifinali di Coppa Italia hanno strappato un pari alla Juventus Woman, oltre ad aver fatto un buon campionato durante la regoular season. Da segnalare comunque che di recente è entrata a far parte della formazione interista, la centrocampista norvegese Noor Eckhoff a testimonianza del fatto che la squadra ha tutta la volontà di restare tra le protagoniste della serie A donne.

Pronostici Inter femminile Vs Juventus

Abbiamo scritto più volte che le statistiche nel calcio femminile italiano servono a poco, comunque tra neroazzurre e bianconere dal 2019 ad oggi ci sono stati 12 incontri. I numeri sono a favore della juventus, l’Inter femminile non ha mai battuto la vecchia signora. Quindi sulla carta la Juve è vincente, ma sappiamo che i pronostici spesso vengono smentiti dal quello che succede sul campo. Che sia una di quelle volte?

Probabili formazioni Juve donne contro Inter

Per completare il quadro delle informazioni su questo big match veniamo ora alle ultime di formazione. Fra le giocatrici Juventus femminile si segnala il recupero ormai stabile di Amanda Nielden, tornata in campo contro il Milan donne dopo un lungo infortunio.

Per il resto non ci si attendono grosse novità rispetto alla gara precedente, di conseguenza ecco la possibile formazione della Juve in questo match (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Sembrant, Nielden, Caruso, Gunnarsdottir, Grosso, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Passando all’Inter femminile, coach Rita Guarino proverà a battere la sua ex squadra, magari variando qualcosa rispetto al precedente giocato in Coppa Italia. In attacco probabile spazio a Chawinga e Polli, mentre il nuovo acquisto Eckhoff potrebbe sedere inizialmente in panchina. Questa la possibile formazione interista per questo match (modulo 3-4-3): Piazza, Van der Gragt, Alborghetti, Foerdos, Thogersen, Mihashi, Simonetti, Merlo, Chawinga, Polli, Pandini.

Serie A femminile: dove vedere il derby d’Italia Donne Inter Juventus

La partita si gioca sabato 25 marzo alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda a Sesto San Giovanni. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di InterFC. Questo match sarà visibile gratis in Tv su La7 oppure tramite TimVision e DAZN per gli abbonati. E infine se volete conoscere tutti i risultati delle partite di calcio femminile, li trovate sul canale sport di Donne sul web.