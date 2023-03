La Juventus femminile registra una vittoria importantissima sul campo dell’Inter e Joe Montemurro trae un primo bilancio

Il tecnico della Juventus Women incassa tre punti estremamente importanti per la classifica. Se non altro per assicurare il secondo posto utile a garantire la Champions League della prossima stagione.

Joe Montemurro ha usato una definizione nuova per la sua squadra: che ora è un po’ più cinica. Anche se la cosa sembra piacergli meno rispetto all’autorevolezza di una formazione che puntava sempre a imporre il proprio gioco.

Joe Montemurro e la Juventus cinica

Dopo la vittoria contro l’Inter i tre punti sono comunque fondamentali: “In effetti è vero, la squadra si sta dimostrando più cinica. Nel corso della partita è attenta a sfruttare le pieghe favorevoli del match a proprio favore. E anche se questo a volte accade senza il nostro miglior gioco, questo è comunque positivo. Perché troppe volte quest’anno abbiamo costruito tanto e concretizzato poco. E alla fine molti punti li abbiamo persi così”.

Una squadra che sta lavorando molto bene anche in fase di non possesso palla: “Sotto questo aspetto siamo sicuramente cresciuti perché il livello delle avversarie in Italia è sempre più alto. E noi dobbiamo sempre sapere che cosa fare quando non abbiamo il pallone tra i piedi. In questa partita ci sono stati progressi e di questo sono molto soddisfatto. La difesa a tratti è stata davvero molto brillante, siamo sempre riusciti a chiudere bene gli spazi”.

Quanto alla corsa sulla Roma… il parere di Montemurro non cambia: “Hanno riposato, e noi adesso abbiamo cinque punti da recuperare invece di otto. Sono sempre tanti. Loro rimangono favoriti perché il loro vantaggio è davvero significativo. Ma questa vittoria era troppo importante per la nostra stagione, e andava garantita. Ora recuperiamo in vista degli scontri diretti”.

Una formula quella della doppia stagione che piace all’allenatore della Juve Donne “Anche se è strano giocare così tanti scontri diretti in una sola stagione. Sono quattro, se non addirittura cinque considerando anche la Coppa Italia. E ogni partita può fare storia a sé a seconda delle condizioni in cui ci si arriva. Però è sicuramente una formula che piace, e che spero faccia bene al calcio femminile italiano”.

Barbara Bonansea: vincere tutte le partite

Firma sul terzo gol ed MVP della partita con l’Inter è Barbara Bonansea: “Il carattere della Juventus è tornato a farsi sentire. Siamo tornate a lottare su ogni pallone e forse questi due erano gli aspetti che ci erano un po’ mancati nel corso della regular season. Contro l’Inter è sempre una partita difficile e anche oggi è stato così, ma siamo state brave a sfruttare le occasioni che ci sono capitate e a difenderci da squadra, tutte insieme. Questa è la strada giusta da percorrere in questa Poule Scudetto nella quale il nostro obiettivo sarà quello di vincere tutte le partite che dovremo affrontare”.