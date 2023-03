AS Roma femminile contro Milan women, prima partita della terza giornata Poule scudetto. Formazioni, pronostico, orario partita e come vederla gratis in Tv.

Roma-Milan è il big match di calcio femminile di questo turno di Serie A 2023. Si gioca sabato 1 aprile alle ore 14:30 e la partita mette di fronte le giallorosse prime in classifica e reduci dalla pesante sconfitta in Champions con il Barcellona e le rossonere attualmente quinte.

Ecco quindi cosa aspettarsi da questa partita in cui si affrontano due squadre che necessitano di punti. La Roma per tenere la Juventus femminile a distanza e il Milan per provare a recuperare posizioni.

AS Roma vs Milan femminile statistiche e previsioni

La principale difficoltà nell’affrontare questa partite dei playoff di Serie A femminile per la Roma è nelle tempistiche. Infatti, il calcio d’inizio è previsto a poco meno di 70 ore dalla partite giocata in Uefa Women’s Champions League. Di conseguenza le ragazze allenate da Spugna hanno pochissimo tempo per prepararla.

Tuttavia la squadra giallorossa ha dimostrato più volte il suo potenziale nel nostro campionato. Quindi anche se potrebbe accusare la stanchezza, parte favorita rispetto alle rossonere. Ma attenzione però perché nei 14 precedenti fra le due squadre, il Milan ha vinto 7 volte, 3 i successi della Roma e 4 i pareggi totali. Dunque il pronostico è più incerto di quanto la classifica lascerebbe pensare.

Probabile formazione Roma femminile

Prima di ipotizzare la formazione da schierare mister Spugna dovrà valutare le condizioni delle giocatrici della Roma femminile dopo la partita di Coppa. Sicuramente alcune potrebbero non essere al top. Tuttavia l’allenatore ha preservato le forza di alcune calciatrici nel finale di gara contro le blaugrana, grazie ai cambi.

Ad esempio la bomber Valentina Giacinti (ex della partita) è uscita a metà secondo tempo, di conseguenza dovrebbe essere pronta per scendere di nuovo in campo dal primo minuto. Per il resto qualcosa potrebbe cambiare, ma non in mezzo al campo dove difficilmente non vedremo Giugliano a guidare il gioco, con la sua tecnica.

Milan donne ultime di formazione

In casa Milan di sicuro non ci sarà Alia Guagni che a causa di un brutto infortunio resterà fuori fino al termine della stagione. Per il resto mister Ganz potrebbe presentare le stesse calciatrici già viste dall’inizio nella partita pareggiata contro la Fiorentina. In attacco quindi probabile tridente composto da Asslani, Piemonte e Bergamaschi.

Dove guardare Roma femminile contro Milan in Tv

La buona notizia per gli appassionati di calcio femminile è che questo incontro si potrà vedere in diretta gratuita e in chiaro su La7 in televisione oppure in streaming sul sito www.la7.it. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 1 aprile 2023 allo stadio Tre Fontane. Sarà possibile guardarlo anche sulle pay Tv Dazn e TimVision, ma in questo caso serve un abbonamento. Se invece vi interessano i risultati e gli highlights della partita li trovate sul canale Sport di Donnesulweb.