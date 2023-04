Terza giornata dei playoff scudetto, Inter e Fiorentina sono a pari punti e giocano una sfida importante in chiave europea

Fiorentina -Inter femminile, ultimo match in programma del terzo turno dei playoff scudetto, si gioca domenica pomeriggio alle ore 14.30.

Sfida interessante per molti aspetti. É vero che la Roma impegnata contro Il Milan è lontanissima (16 lunghezze) e potrebbe presto diventare irraggiungibile. Così come anche il secondo posto della Juventus, che in questo turno riposa, sembra ormai troppo distante. Ma con tre squadre appaiate sul terzo gradino del torneo lo scopo è quello di centrare per lo meno il terzo posto.

Fiorentina Femminile-Inter Women, precedenti e statistiche

La Fiorentina vantava un ruolino di marcia favorevole contro l’Inter. Ma gli ultimi precedenti di questa stagione sono di marca nerazzurra: un buon pareggio esterno a reti bianche e una netta vittoria in casa (3-1) con gol di Alborghetti e doppietta della solita Tabitha Chabinga, che la rete marcata alla Juventus è salita a quota 17 gol, nettamente in testa nella classifica cannonieri davanti a Girelli (13) e Giacinti (10). Match interessante anche sotto l’aspetto statistico.

L’Inter femminile è reduce da un pareggio e una sconfitta: e con la Guarino in panchina non sono mai state più di due turni senza una vittoria. Stesso percorso per la Fiorentina, battuta dalla Roma e brava, ma anche fortunta, a pareggiare in extremis contro il Milan la settimana scorsa.

Fiorentina Femminile-Inter Women, ultime notizie

L’Inter, che alla prima giornata aveva riposato, torna in campo dopo la sconfitta contro la Juventus: “Meritavamo di più – dice Rita Guarino – soprattutto per come avevamo interpretato la gara. Dopo la partita ci siamo dette che avremmo dovuto migliorare in fase di rifinitura ma l’atteggiamento è stato buono”. La partita contro la Juve è anche quella del gol convalidato alla Juventus nonostante un evidente fallo di mano: “Non ho mai commentato episodi arbitrali. E in questo caso non ha davvero senso”. Evidente però l’insoddisfazione del tecnico…

Brutte notizie invece per la Fiorentina costretta a rinunciare a tempo indeterminato a Linda Tucceri Cimini uscita dalla partita contro il Milan con un problema al ginocchio destro. La diagnosi è pessima, lesione al legamento crociato anteriore. Sarà necessario un intervento chirurgico. La stagione per il difensore finisce qui.

Quando giocano Inter e Fiorentina

Fiorentina Femminile-Inter Women si gioca domenica 2 aprile alle 14.30, arbitra Michele Delrio (Reggio Emilia). Diretta TV in streaming sulla piattaforma TIMVision.

Sarà l’ultimo turno della terza giornata prima di una sosta per la partita amichevole della Nazionale contro la Colombia. Si torna in campo per la quarta giornata il 15 e 16 aprile. Vedi il calendario della Serie A Donne