Da martedì torna a riunirsi la nazionale italiana di calcio femminile per un’amichevole contro la Colombia. Le convocate di Milena Bertolini

Dopo il terzo turno dei playoff del campionato di Serie A in programma tra sabato e domenica, scatta una sosta che consentirà alla Nazionale azzurra di calcio femminile di tornare al lavoro in vista del Mondiale di Australia e Nuova Zelanda, in programma tra luglio e agosto.

L’appuntamento, attesissimo, chiama le Azzurre a un nuovo allenamento collegiale che consentirà a Milena Bertolini di lavorare con il gruppo e valutare qualche nuovo inserimento. Sono infatti tre le novità assolute tra le convocazioni, in un momento di grande attività per tutte le rappresentative, visto che anche Under 19 e Under 17 stanno in queste settimane affrontando un calendario intenso.

Italia-Colombia, l’amichevole

Una settimana di lavoro in vista della partita contro la Colombia in programma martedì 11 aprile al Tre Fontane di Roma. Una scadenza che non è casuale: perché mancheranno 100 giorni esatti all’inizio del Mondiale femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda dove l’Italia è chiamata a migliorare il suo ranking FIFA nella quale l’Italia in questo momento è 16esima dopo avere scavalcato la Corea del Sud.

Quello contro la Colombia, sarà un test match particolarmente interessante. La rappresentativa sudamericana, undici posti al di sotto di quella italiana, è assente al Mondiale ma vanta individualità di una certa importanza. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

Non solo un’amichevole

Una sola amichevole. Proprio per non appesantire troppo il calendario delle giocatrici, molte delle quali stanno affrontando una fase decisiva in campionato con i rispettivi club. Ma anche per lavorare in gruppo, serenamente, su temi tattici di grande rilievo.

La partita al Tre Fontane rappresenta anche il ritorno della Nazionale femminile a Roma dopo venti anni. Il tutto in un momento entusiasmante per il calcio capitolino: considerando la splendida cavalcata della Roma donne in campionato e in Champions League e l’accoglienza degli oltre 40mila tifosi all’Olimpico, record assoluto di paganti per il calcio femminile italiano nel big match contro il Barcelona Femenì dei quarti di finale di Champions League.

Le convocazioni

Milena Bertolini ha chiamato un gruppo di trenta calciatrici. Tornano in gruppo Lucia Di Guglielmo, Valentina Cernoia e Sara Gama, con la capitana azzurra che non vestiva la maglia della Nazionale dall’Europeo della scorsa estate.

Prima convocazione invece per le calciatrici del Como Women Matilde Pavan e Chiara Beccari, che aveva già preso parte allo stage che aveva preceduto l’inizio di Euro 2022, ma anche per Giulia Dragoni (Barcellona) ed Eva Schatzer (Juventus), che tuttavia non prenderanno parte all’amichevole con la Colombia per aggregarsi alla Nazionale Under 19 femminile impegnata nel Round 2 di qualificazione all’Europeo in programma a Novara e Vercelli. Un primo sapore di nazionale maggiore per i due promettentissimi talenti del nostro calcio.

Questo l’elenco delle convocazioni.

Portieri – Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori – Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste – Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como Women), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti – Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

La partita tra Italia e Colombia di martedì 11 aprile, è stata fissata alle ore 16.30.