La Nazionale femminile si è riunita a Coverciano per preparare l’ultima amichevole prima del raduno che porterà al Mondiale. Parlano la CT Milena Bertolini e il capitano Sara Gama

Sette giorni di lavoro per la Nazionale femminile che con un gruppo di trena giocatrici si prepara all’ultima amichevole prima del Mondiale, quella contro la Colombia in programma al Tre Fontane di Roma martedì prossimo, 11 aprile.

Ieri, prima giornata di raduno, hanno parlato il CT Milena Bertolini, chiamata a dirigere la squadra per la seconda volta verso un Mondiale, e Sara Gama, il capitano della rappresentativa azzurra.

Milena Bertolini: “Vorremmo fare innamorare gli italiani”

Il CT azzurro chiama a raccolta non solo chi ha interesse al mondo del calcio femminile, ma tutti gli appassionati italiani: “Al Mondiale vogliamo far innamorare nuovamente gli italiani del calcio femminile e fare il meglio possibile. L’affetto delle persone per noi sarà fondamentale visto che saremo lontanissimi. Sappiamo quanto sarà importante rimanere collegati con i nostri cari”.

Un raduno che servirà a creare il gruppo portante destinato ad Australia e Nuova Zelanda: “Saranno giorni di lavoro intenso e importante. Faremo un lavoro tattico importante. Anche per questo abbiamo deciso di disputare una sola amichevole per poter lavorare sul campo, allenare nel migliore dei modi le calciatrici e cominciare a definire quegli aspetti che dal punto di vista tecnico, tattico e di gruppo saranno fondamentali durante il Mondiale”.

Il gruppo si è notevolmente allargato con molti elementi interessanti da Under 19 e Under 23: “Questo è il nostro ultimo raduno prima della preparazione per il Mondiale. Le ragazze più giovani non sono qui solo per fare emozioni. Tutti avranno un’occasione. Il nostro intento è quello di far convivere giovani e meno giovani. Ci stiamo preparando con entusiasmo e motivazione, il Mondiale è un’opportunità fantastica per le calciatrici. Ci faremo trovare pronte”.

Sara Gama: “Vogliamo la gente vicina”

Tre sono le veterane che tornano nel gruppo delle Azzurre. Valentina Cernoia, Elisa Bartoli e Sara Gama: “La nostra speranza è che l’impegno che ci mettiamo sia motivo di ispirazione per tante persone e che cresca l’attenzione nei confronti del nostro lavoro. È facile essere al nostro fianco quando tutto brilla e le cose vanno bene. Ringraziamo gli sponsor che non si sono mai dimenticati di noi e ci hanno aiutato a crescere, ma occorre crescere ancora. E farlo insieme”.

La squadra ha iniziato il lavoro ieri con una doppia seduta di allenamento. Gruppo al completo, nessuna defezione. Comincia oggi invece la seconda fase delle qualificazioni all’Europeo per le Azzurre della Under 19 che affrontano la Grecia.

La partita in programma al Tre Fontane è stata intanto aperta al pubblico gratuitamente. Per accedere allo stadio bisognerà scaricare l’invito dal sito della biglietteria ufficiale della Federcalcio.

In attesa di un accordo televisivo che ancora non c’è, confermata la distribuzione del live streaming dell’amichevole contro la Colombia sul canale You Tube ufficiale della Federcalcio.