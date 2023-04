Il mancato accordo tra RAI e Federcalcio crea un black out di tutte le Nazionali di calcio, compresa quella femminile che si prepara al Mondiale

Niente Nazionale sulla RAI. Per lo meno per tutto il mese di aprile. E con qualche apprensione in vista del Mondiale di calcio femminile in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

L’accordo tra la RAI e la Federcalcio sulla messa in onda delle partite della Nazionale è scaduto. E quello nuovo ancora non c’è. Una vicenda che si sta trascinando e che per il momento non sembra trovare alcuno spazio di soluzione vista la grande distanza tra le parti.

Nazionale-RAI, i diritti TV per le squadre azzurre

Bisogna fare un distinguo tra la Nazionale maggiore, quella di Roberto Mancini che ha appena cominciato il suo cammino di qualificazione al prossimo Europeo 2024 con una sconfitta con l’Inghilterra e la vittoria di Malta, e tutte le altre rappresentative azzurre. Compresa quella femminile che si è appena riunita a Coverciano e che giocherà martedì prossimo al Tre Fontane di Roma contro la Colombia.

La Nazionale maggiore va in onda in chiaro su RAIUno in considerazione di accordi globali che riguardano UEFA e FIFA. E che non escludono altri accordi con altri distributori così com’è accaduto in diverse occasioni con gli Azzurri in contemporanea su reti diverse.

Ma l’accordo non riguarda tutte le altre nazionali: e dunque le giovanili, a cominciare dalla Under 21 che affronterà l’Europeo in Romania e Georgia e tutte le leve inferiori. Ma nemmeno le nazionali di futsal, il cosiddetto calcio a cinque. E quelle femminili.

Federcalcio-RAI, l’accordo scaduto

La RAI ha in effetti presentato un’offerta alla Federcalcio per la messa in onda delle partite delle rappresentative azzurre. Ma l’offerta è stata di gran lunga inferiore a quella precedente: da fonti non ufficiali ma attendibili si parla di una cifra dimezzata. Di qui il mancato rinnovo, anche se le parti stanno continuando a trattare.

L’atteggiamento della RAI in questo senso, soprattutto alla vigilia di un appuntamento importante per il calcio femminile italiano, sembra ben lontano da quello che dovrebbe essere un servizio pubblico di stato: che dovrebbe garantire la necessaria copertura di eventi di interesse pubblico.

Ma la RAI nel corso degli anni ha perso praticamente quasi tutto il pacchetto di diritti che deteneva: dalla Serie A alla Coppa Italia, fino alla Formula 1, oltre alle Olimpiadi – che trasmette in minima parte – e i Mondiali di calcio.

Certo la mancata qualificazione della Nazionale in Qatar non ha aiutato. Ma penalizzare le nazionali Under e quella femminile sembra essere una vera e propria ritorsione nei confronti di chi ha davvero bisogno di visibilità e di promozione.

Ci sarebbero altre reti interessate ad acquisire i diritti delle partite delle Azzurre: si parla di LA7, che già trasmette una partita di Serie A femminile in chiaro ogni sabato, e di DAZN, che si è assicurata i diritti della Champions League che ha visto in lizza fino ai quarti di finale la Roma femminile. Da tempo si parla di un rinnovato interesse di SKY nei confronti del calcio. Ma al momento il dato di fatto è che accordi non ce ne sono…

Nazionale femminile, dove andrà in onda

…dunque la Federcalcio trasmetterà le partite di tutte le Nazionali escluse dalla messa in onda su RAIUno in chiaro e in streaming sul proprio sito internet. Una scelta di salvaguardia del servizio per garantire a tutti gli appassionati di potere seguire le partite dal vivo. Questo mese sono addirittura otto i match che saranno irradiati da figc.it

Una conferma rispetto alle 14 partite già diffuse nel corso del mese di marzo. Anche Italia-Colombia, amichevole in programma alle 16.30 di martedì prossimo sarà in streaming sul sito della Federcalcio. Così come tutte e tre le gare del secondo turno di qualificazione al Campionato Europeo dell’Under 19 Femminile, che iniziano domani e che fino all’11 aprile vedranno le Azzurrine impegnate Novara e Vercelli, affrontando Grecia, Bosnia-Erzegovina e Austria con l’obiettivo di staccare il pass per la fase finale del torneo continentale.

Questo il programma di tutte le gare delle nazionali femminili di questo mese sul sito di Federcalcio

5 aprile (Under 19 Femminile): Italia-Grecia

6 aprile (Under 23 Femminile): Italia-Paesi Bassi

8 aprile (Under 19 Femminile): Italia-Bosnia ed Erzegovina

10 aprile (Under 23 Femminile): Italia-Norvegia

11 aprile (Under 19 Femminile): Italia-Austria

11 aprile (Nazionale Femminile): Italia-Colombia

14 aprile (Nazionale Futsal): Portogallo-Italia

16 aprile (Nazionale Futsal): Portogallo-Italia