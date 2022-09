Como Women-Sampdoria femminile Serie A 2022- 23. La Samp vuole il primo posto

La Samp donne cercherà di battere il Como per issarsi in vetta alla classifica di Serie A femminile. Vediamo ultime notizie formazioni e dove vedere la partita.

Reduce dai due successi consecutivi contro Sassuolo e Pomigliano, la Sampdoria femminile vuole riprendere la propria corsa in Serie A donne, ma sulla sua strada troverà un Como Women pronto a dare battaglia per cercare i primi punti in campionato.

Ecco probabili formazioni e dove vedere la partita di calcio femminile.

Como-Sampdoria, probabili formazioni

Il Como è stato sin qui piuttosto “camaleontico”, ma elementi come Korenciova, Magalhaes Borini, Picchi, Hilaj, Beccari e Di Luzio sembrano già essere diventate degli elementi cardine della squadra e dovrebbero partire titolari.

La Sampdoria ha invece cominciato questo campionato optando con decisione su un 4-3-1-2. Contro il Pomigliano sono scese in campo Tampieri in porta, Oliviero, Spinelli, Pisani e Giordano in difesa, Cuschieri, Conc, Baldi e Rincon in mezzo e Tarenzi e Gago in avanti. Qualche cambio potrebbe esserci, ma senza troppe novità.

Como-Sampdoria, risultati e precedenti

Come detto, la Sampdoria donne ha vinto entrambe le gare sin qui disputate nella Serie A Femminile 2022/2023, il che l’ha portata a essere a punteggio pieno. Situazione inversa invece per il Como femminile, ancora a secco di punti e ultimo in classifica con otto gol incassati e uno solo realizzato.

Quello di domenica sarà il primissimo incrocio tra le due società che, prima di oggi (complice anche la recente fondazione della Samp), non si sono mai affrontate.

Quando si gioca e dove vedere Como-Sampdoria femminile

Il Como ospiterà la Sampdoria al Ferruccio Trabattoni nella giornata di domenica 18 settembre. Il fischio d’inizio di questa partita di calcio femminile è in programma per le ore 14.30, tuttavia non sarà possibile seguirla gratuitamente in TV: gli unici modi per vederla saranno infatti recarsi allo stadio oppure essere in possesso di un abbonamento a TIMvision.