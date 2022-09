Partite Serie C femminile 2^ giornata 2022/2023. Programma e classifica

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della seconda giornata dei Gironi A, B e C. Quando si gioca

Dopo aver scaldato i motori lo scorso weekend con la prima giornata, il campionato di calcio femminile di Serie C è pronto per disputare il secondo turno.

Tutte le partite in programma di giocheranno domenica 18 settembre, eccezion fatta per Venezia 1985-Riccione che anticipa a sabato con fischio d’inizio fissato per le 16.30. Domenica inoltre debutterà anche la Pro Sesto che, nel turno precedente, aveva osservato un turno di riposo.

Partite Serie C femminile seconda giornata Girone A

E’ ancora una volta il Su Planu ad aprire la giornata nel girone A. Le sarde infatti ospiteranno l’Angelo Baiardo con inizio fissato per le 11, mentre tutte le altre partite inizieranno alle 15.30 come da orario tradizionale. La Pro Sesto invece farà il proprio debutto ufficiale fra le mura amiche contro la Lucchese, mentre il Pontedera osserverà il turno di riposo.

Su Planu-Angelo Baiardo (ore 11)

Spezia-FiammaMonza

Orobica Bergamo-Pavia

Pro Sesto-Lucchese

Freedom-Vittuone

Independiente Ivrea-Pinerolo

Real Meda-Azalee Solbiatese

Riposa: Pontedera.

Partite Serie C femminile seconda giornata Girone B

Tocca a Venezia 1985 e Riccione aprire il palinsesto del secondo turno del Girone B. Venete e romagnole si affronteranno nell’anticipo previsto sabato alle 16.30. Tutti gli altri match in programma si disputeranno regolarmente domenica con il via alle 15.30.

Venezia 1985-Riccione (sabato alle 16.30)

Bologna-Vicenza

Jesina-C.S. Lebowski

Meran Women-Sambenedettese

Portogruaro-Venezia Fc

Rinascita Doccia-Lumezzane

Triestina-Orvieto

Villorba-Padova

Partite Serie C femminile seconda giornata Girone C

Nel Girone C, le partite si svolgeranno invece regolarmente secondo l’orario previsto da calendario, quindi tutte inizieranno alle 15.30.

Cantera Adriatica Pescara-Res Women

Crotone-Salernitana

Frosinone-Academy Sant’Agata

Independent-Trastevere

Matera-Lecce Women

Palermo-Grifone Gialloverde

Roma Calcio Femminile-Chieti

Vis Mediterranea-Cosenza

Serie C femminile 2022-23. Calendario, classifica e risultati

Classifica Serie C femminile 2022/2023