Risultati Serie C femminile 1^ giornata. Jesina a valanga

Calcio femminile Serie C. Ecco tutti i risultati delle partite della prima giornata di campionato dei Gironi A, B e C.

Anche il campionato di calcio femminile di Serie C ha preso il via con le partite disputate nello scorso weekend. Eccezion fatta per la Pro Sesto, che ha osservato un turno di riposo, tutte le altre squadre hanno fatto il proprio esordio stagionale.

Partite Serie C Femminile 1^ giornata 2022/2023

In molte partite c’è stata una vera e propria pioggia di gol. Di seguito tutti i risultati delle partite della prima giornata del campionato di calcio femminile di Serie C.

Risultati Serie C femminile prima giornata Girone A

In virtù dell’anticipo di campionato, i primi tre punti stagionali sono andati al Juvenilia Fiammamonza che ha battuto il Su Planu 4-1 grazie alla tripletta di Ienna e alla rete di Cama.

Nelle altre gare si registrano i poker delle neopromosse Accademia Vittuone e Freedom oltre a quello dell’Orobica Bergamo e al pokerissimo delle Azalee sul Pontedera.

FiammaMonza-Su Planu 4-1

Vittuone-Spezia 4-1

Angelo Baiardo-Orobica Bergamo 1-4

Azalee Solbiatese-Pontedera 5-1

Lucchese-Freedom 0-4

Pavia-Independiente Ivrea 1-0

Pinerolo-Real Meda 3-2

Riposa: Pro Sesto.

Risultati Serie C femminile prima giornata Girone B

Pioggia di gol anche nel Girone B dove spicca il 12-0 esterno della Jesina (fra cui tripletta di Botti, doppiette di Berti e Cingolani), oltre alla cinquina del Lumezzane. Poker anche per il Padova e tris esterno del Merano in casa del Vicenza.

C.S. Lebowski-Bologna 0-0

Lumezzane-Venezia 1985 5-2

Orvieto-Jesina 0-12

Padova-Rinascita Doccia 4-0

Sambenedettese-Villorba 1-0

Venezia Fc-Triestina 1-0

Vicenza-Meran Women 0-3

Riccione-Portogruaro 3-2

Risultati Serie C femminile prima giornata Girone C

La prima rete della nuova stagione di Serie C l’ha però realizzata l’espertissima attaccante Patrizia Caccamo che ha aperto le danze nel 6-0 della Res Women ai danni del Crotone.

Nelle altre gare invece spicca la tripletta di Serena d’Amico, classe 1992 del Lecce Women, nel 4-0 inflitto dalle salentine all’Adriatica Pescara.

Res Women-Crotone 6-0

Sant’Agata-Palermo 1-4

Chieti-Matera 1-0

Cosenza-Roma Calcio Femminile 0-4

Grifone Gialloverde-Independent 1-1

Lecce Women-Cantera Adriatica Pescara 4-0

Salernitana-Frosinone 0-3

Trastevere-Vis Mediterranea 2-0

Partite Serie C femminile seconda e terza giornata

Il campionato di calcio femminile di Serie C torna in campo nel prossimo weekend con le gare della seconda giornata.

Il dipartimento calcio femminile ha invece deciso di spostare in blocco la terza giornata del campionato di Serie C femminile da domenica 25 settembre a mercoledì 28 settembre per garantire il diritto di voto alle prossime elezioni politiche a tutti i tesserati.