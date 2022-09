Fiorentina Femminile vs Parma Women Serie A 2022-23. Formazioni e quando vederla

La Fiorentina femminile contro il Parma cerca la seconda vittoria di fila. Pronostico formazioni e come vedere la partita di Serie A donne.

La Fiorentina Femminile per il primo posto, il Parma Women per cercare altri punti utili ad allontanarsi dalla zona play-out: questi gli obiettivi delle due squadre che domenica 18 settembre si affronteranno nella partita valida per la terza giornata della Serie A donne.

Di seguito Formazioni, pronostico e dove vedere la partita di calcio femminile.

Fiorentina Women’s-Parma donne, giocatrici chiave

Se in casa viola si stanno iniziando a definire le gerarchie, il dubbio più grande riguarda in particolare l’attacco: Daniela Sabatino, dopo aver conquistato il titolo di capocannoniera dello scorso campionato, si gioca il posto da titolare con Zsanett Bernadet Kajan, uno dei nuovi acquisti della Viola.

Anche dall’altra parte comunque ci sono due attaccanti di sicuro affidamento come Michela Cambiaghi e Valeria Pirone, il che potrebbe portare il match a essere decisamente divertente e ricco di emozioni.

Fiorentina femminile rosa: chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Pronostico Fiorentina-Parma femminile

L’avvio sprint della Fiorentina fa senz’altro pensare che la Viola sia abbastanza favorita dal pronostico, ma il Parma dopo la bella vittoria sul Sassuolo può senz’altro dire la propria.

Chi vince? Sulla carta le padrone di casa hanno senz’altro una grandissima qualità e la possibilità di tornare finalmente ad alti livelli dopo qualche stagione difficile (l’ultima in particolar modo) fungeranno sicuramente da grande motivazione e spinta emotiva. Dovessimo scommettere, punteremmo sul successo della Fiorentina.

Vedi anche: rosa Parma femminile

Fiorentina-Parma donne, quando si gioca e dove vederla

Fiorentina–Parma si disputerà domenica 18 settembre allo stadio comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino con fischio d’inizio fissato per le ore 12.30. La partita sarà in esclusiva su TIMvision, quindi per vederla servirà l’abbonamento alla piattaforma e non sarà possibile vederla gratuitamente.