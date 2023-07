Cosa vedere su Amazon prime video ad agosto 2023? Le nuove uscite, film e serie tv da non perdere. Titoli, date, trailer e anticipazioni.

Prime video agosto 2023 è ricco di novità fra serie televisive e film da vedere assolutamente. Un esempio su tutti è Rosso, bianco e sangue blu, ma sono numerosi i titoli in arrivo, capaci da accontentare i vari gusti del pubblico. Ecco quali sono, quando escono e di cosa parlano.

Rosso, bianco & sangue blu, quando esce

Film in versione originale disponibile in esclusiva su prime video a partire dall’11 agosto 2023. Il cast degli attori è di alto livello: Taylor Zakhar Perez, interpreta il figlio del presidente degli USA (Uma Thurman), mentre il principe Herny d’Inghilterra è interpretato da Nicholas Galitzine. I due rampolli reali hanno molto in comune, incluso un disprezzo reciproco che sfocia in un lita che crea tensioni fra USA e Gran Bretagna. Così i due sono costretti a sistemare le cose e da qui nascerà una insospettabile amicizia.

Bandit

Tratta la storia di un criminale professionista, che vuole raggiungere il record dei colpi messi a segno: 59. Per riuscirci però dovrà sfuggire alla task force della polizia che lo bracca. Questo crime di azione è disponibile dal 7 agosto in streaming su prime video.

Gli altri film in uscita nel mese di agosto 2023 su prime video sono i seguenti:

Operazione Kandahar , film genere poliziesco che parla di un agente CIA bloccato in Afghanistan e alle prese con una delicata operazione. Disponibile a partire dal 24 agosto.

, film genere poliziesco che parla di un agente CIA bloccato in Afghanistan e alle prese con una delicata operazione. Disponibile a partire dal 24 agosto. Gli attassati, titolo genere comico tra i più belli presenti su prime video, in programmazione dal 31 agosto in anteprima esclusiva.

Serie Tv su prime video agosto 2023

Per quanto riguarda le fiction in arrivo su prime video, una delle più attese è la seconda stagione di Cruel Summer. I nuovi episodi presentano un cast (Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland e altri) e un mistero completamente nuovi. Si parla di una profonda amicizia, sviluppata su 3 linee temporali negli anni 2000 ricca di colpi di scena e di un mistero che influenza le loro vite. Su prime video dall’11 agosto 2023.

Chi invece preferisce altre tipologie di telefilm, ecco quali sono le prossime uscite di agosto 2023 da guardare sull’app di prime video:

Ascolta i fiori dimenticati, serie in 7 episodi che racconta l’emozionante storia di Alice Hart, che perde i genitori a soli 9 anni e cambia vita andando a vivere dai nonni. L’ambientazione in Australia e i continui colpi di scena lo rendono un titolo da non perdere disponibile dal 4 agosto in esclusiva.

serie in 7 episodi che racconta l’emozionante storia di Alice Hart, che perde i genitori a soli 9 anni e cambia vita andando a vivere dai nonni. L’ambientazione in Australia e i continui colpi di scena lo rendono un titolo da non perdere disponibile dal 4 agosto in esclusiva. Harlan Coben’s Shelter, fiction genere thriller, ambientata in New Jersey in cui il protagonista si trova a scoprire insospettabili e terribili segreti dell’apparante tranquilla città. Esce su prime video dal 18 agosto.

Cosa guardare su prime video agosto 2023

Oltre ai titoli citati fin qui ce ne sono molti altri in arrivo ad agosto su prime video, ve ne citiamo 5 che riteniamo più interessanti:

Vermon – La furia di Carnage , dal 3 agosto

, dal 3 agosto La primavera della mia vita , disponibile dal 6 agosto

, disponibile dal 6 agosto A star is born , dal 15 agosto

, dal 15 agosto Ma cosa vi dice il cervello , da guardare dal 18 agosto

, da guardare dal 18 agosto Sconnessi, in catalogo dal 30 agosto.

In breve, l’elenco di film e serie in arrivo su prime video agosto 2023 è ricco. Quelli che vi abbiamo raccontato sono solo alcuni dei titoli da guardare prossimamente in streaming, ma ce ne sono anche altri. Senza dimenticare quelli già attualmente in catalogo e in questo caso vi citiamo un nome su tutti, John Wick 4, se non lo avete ancora visto recuperate subito.

