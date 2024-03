La pasta al forno con mozzarella e besciamella è una semplice ricetta adatta al pranzo domenicale di tutta la famiglia. Si cucina in circa mezz’ora.

La ricetta di questa pasta al forno con mozzarella non va confusa con quella ai formaggi della Valle D’Aosta o con i Maccheroni cheese americani. Questo timballo di pasta è un primo piatto più leggero che viene preparato con pochi ingredienti, tra i quali una salsa besciamella pronta o fatta in casa, oltre alla mozzarella e il parmigiano (o, se preferite, il formaggio grana).

Chiamatela pure pasta al forno economica o dell’ultimo minuto, ma comunque sia questo primo piatto è in grado di soddisfare il palato e il portafoglio. Vediamo passo passo e in modo semplice come fare velocemente una pasta al forno in bianco senza burro, e a seguire qualche consiglio.

Tempo di preparazione 5 minuti Cottura 15 minuti

Difficoltà: facile

Strumenti pentola per pasta e teglia da forno

Ingredienti per 4 porzioni

350 gr di pasta corta

1 mozzarella di bufala da 250 gr

1 confezione di besciamella pronta

Parmigiano grattugiato 50 gr

Olio extra vergine di oliva

Sale

Come fare la pasta al forno con mozzarella e besciamella

Preriscaldate prima il forno a 180°C

Prendete la pentola per preparare la pasta, versate acqua abbondante, sale e un goccio di olio. Mettete sul fuoco.

Nel contempo preparate il sugo bianco della pasta. Scaldate la salsa besciamella per pochi minuti o secondo le indicazioni. Per rendela più gustosa aggiungete un cucchiaio di Parmigiano o Grana.

Tagliate a pezzetti la mozzarella e mettete da parte.

Adesso fate cuocere la pasta e scolatela molto al dente e conditela con la salsa besciamella e mozzarella.

Disponete la pastasciutta in un tegame da forno spargete sopra il parmigiano e infornate.

Dopo circa 6 o7 minuti passate alla modalità grill. Quando vedete sulla superficie una crosticina dorata, la vostra pasta al forno con mozzarella e besciamella è pronta.

Togliete il tegame dal forno attendete un minuto e servite a tavola.

Consigli e varianti

La ricetta della pasta al forno con mozzarella e besciamella può essere arricchita con prosciutto cotto o crudo. In alternativa alla mozzarella di bufala, potete utilizzare quella classica o il fior di latte, che in genere sono più economici.

Se avanza della pasta gratinata, conservatela in forno e consumatela il giorno dopo, dopo averla scaldata in forno coperta. In alternativa, potete conservarla in frigorifero all’interno di un contenitore per alimenti. La pasta al formaggio si mantiene al massimo per 2 giorni.

