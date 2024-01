La pasta radicchio e parmigiano è un primo piatto saporito dalla preparazione semplice e veloce Per dare un tocco di sapore in più a questa pasta in bianco abbiamo unito della ricotta magra.

La pasta radicchio e parmigiano è un primo piatto saporito dalla preparazione semplice e veloce Per dare un tocco di sapore in più a questa pasta in bianco abbiamo unito della ricotta magra.

Per questa ricetta della pasta radicchio e parmigiano, abbiamo scelto tra i tanti condimenti per la pasta una soluzione che vada incontro a chi è alla ricerca di primi velocissimi per il pranzo o per la cena, e questaè l’idea vincente per quando non si ha tempo o si desidera mangiare in modo sano. Ecco come cucinare velocemente una pasta asciutta gustosa e leggera.