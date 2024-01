La pasta piccante con il sugo finto è la classica ricetta dell’ultimo minuto perfetta anche per le cene con gli amici. Ecco come si fa.

La pasta piccante con il sugo finto è la ricetta perfetta per chi ama i sapori intensi e speziati. Velocissima da preparare questa ricetta è una valida alternativa agli spaghetti aglio olio e peperoncino. La ricetta contempla una delle salse per pasta più semplici da fare, il sugo finto che richiede solo pochi ingredienti e si cucina in tempi brevi.

La pastasciutta scelta sono i fusilli di grano duro che assorbono bene qualsiasi tipo di condimento. Il sugo finto invece viene cucinato con la passata di pomodoro e gli odori.

VEDI ANCHE Salse per pasta 35 idee per condire la pasta

Vediamo nei dettagli come preparare questo primo piatto semplice e saporito e alcuni suggerimenti per renderlo ancora più delizioso. Quindi, se non sapete cosa preparare per cena, continuate a leggere.

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 20 minuti

Strumenti tegame per la pasta e una padella

Ingredienti per 4 persone

320 gr di fusilli

Pomodoro in scatola da 400 gr.

Carota 1

Sedano 1 gambo

Cipolla o scalogno

Peperoncino

Formaggio grattuggiato

Olio extra vergine di oliva

Prezzemolo facoltativo

Sale

Come fare la pasta piccante

Per iniziare mondate e tritate le verdure. Prendete una padella con i bordi alti, versate due cucchiai di olio aggiungete il trito di sedano carota e cipolla e fate rosolare per un paio di minuti.

Versate il il sugo di pomodoro, regolate di sale coprite e fate cuocere a fuoco medio per 10 minuti.

Trascorso il tempo aggiungete un peperocino piccante. Continuate a cuocere.

Nel frattempo in una peentola per pasta portate ad ebollizione aacqua e sale. Versate i fusilli, scolate al dente circa 2 minuti prima del tempo di cottura indicato sulla confezione.

Adesso mettete la pasta nella padella dove cuoce il sugo finto, mescolate bene e fate finire la cottura.

Spolverate la pasta piccante con il formaggio grattugiato, decorate com prezzemolo fresco, impiattate e servite i fusilli al sugo finto ben caldi.

Varianti e consigli

Come avrete notato, preparare un primo piatto di pasta piccante con salsa di pomodoro non è affatto complicato. La cosa più importante è seguire attentamente la procedura indicata e prestare attenzione al tempo di cottura dei fusilli, che può variare in base alla marca scelta.

Questa stessa ricetta può essere adattata ad altre varietà di pasta corta, come i maccheroni, ideali anche per deliziose preparazioni di pasta al forno. Un esempio è la ricetta dei

maccheroni alla gonzaga

Per quanto concerne il condimento, per questa ricetta abbiamo optato per il peperoncino fresco. Tuttavia, siete liberi di scegliere tra paprika piccante o peperoncino in polvere, secondo i vostri gusti. Ricordate però di moderare le quantità per evitare di compromettere il sapore della pastasciutta.

VEDI Pasta al forno le 30 migliori ricette

Se doveste avere della pasta piccante avanzata, conservatela in frigorifero. Il giorno successivo, potrete riciclarla aggiungendo un tocco di burro e del formaggio grattugiato, per poi gratinarla brevemente in forno con la funzione grill. Questo non solo vi permetterà di non sprecare gli avanzi, ma arricchirà ulteriormente il sapore della vostra pasta.

Vi invitiamo a esplorare il canale cucina di Donne sul Web, dove troverete un’ampia selezione di ricette e video ricette, dalle più tradizionali alle più innovative e veloci. Sicuramente troverete qualcosa facile da fare.