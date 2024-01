La pasta cavoletti di Bruxelles prosciutto è prezzemolo è una ricetta invernale leggera e saziante che richiede poco tempo in cucina. Ecco come farla

Questa pasta cavoletti di Bruxelless prosciutto e prezzemolo è una ricetta salva cena con pochi ingredienti e assai economica.I cavolini si trovano anche al supermercato e non sono difficili da pulire. Nulla vieta però di usare anche quelli surgelati.

Insomma, cucinare questa pasta light con questi ortaggi invernali non è affatto difficile, e per renderla più saporita aggiungiamo al posto del solito speck del prosciutto cotto magro tipo quello che viene usato per fare i toast. Adesso passiamo alla ricetta della pasta cavoletti con due metodi di cottura

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 20 minuti

Strumenti una pentola

Ingredienti per 4 porzioni

320 gr di pasta corta

250 gr di cavoletti di Bruxelless

100 gr di prosciutto cotto a fette

Parmigiano grattugiato

Prezzemolo fresco un mazzetto

Olio extravergine di oliva

Come fare la pasta cavoletti di Bruxelles prosciutto e prezzemolo

Per iniziare puliamo i cavolini, basta tagliare la parte finale togliere le prime foglie, dividerli a metà e lavarli sotto un getto di acqua del rubinetto.

Adesso prendiamo la pentola per cuocere la pasta, aggiungiamo acqua sale e un filo di olio.

Versiamo dentro i cavoletti e mettiamo a cuocere sul fuoco o sulaa piastra a induzione per 10 minuti.

Nel frattempo tagliamo il prosciutto a fette o dadini e tritiamo il prezzemolo.

Trascorso il tempo di cottura indicato versiamo la pasta nella stesso tegame dove cuciono gli ortaggi. Uniamo il prosciutto e lasciamo in cottura fino a quando la pasta diventa al dente

Scoliamo bene la pastasciutta insieme alle verdure, versiamo gli ingredienti in un ciotola capiente, aggiungiamo un cucchiaio i olio, il parmigiano e le erbe aromatiche.

Ora la nostra pasta cavoletti di Bruxelles prosciutto e prezzemolo è pronta per essere servita.

Varianti

In questa ricetta abbimo cotto gli ingredinti tutti insieme, per rendere questo primo piatto più saporito dobbiamo prima sbollentare i cavoletti anche nella stessa acqua della pasta e a seguire fare insaporire gli ortaggi in padella con il prosciutto aggiungendo un mestolo da acqua.

Scoliamo la pasta molto al dente e versiamo dentro la padella, quindi aggiungiamo formaggio e prezzemolo lasciamo cuocere la pasta con i cavoletti per un paio di minuti . Quindi serviamo a tavola ben calda.

Ora sapete come cucinare la pasta cavoletti di Bruxelles freschi o sugelati, tuttavia se cercate idee nella nostra guida di salse per pasta trovate tantissime ricette così come nel nostro canale cucina su YouTube e se vi è piaciuta questa ricetta date uno sguardo anche Pasta con broccoli 10 ricette semplici e gustose. e anche la ricetta dei garganelli con cavoletti