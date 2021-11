Garganelli con cavoletti di bruxelles e funghi. Ricetta sfiziosa per cena

Questa ricetta di garganelli con cavoletti di Bruxelles funghi è un primo piatto che coniuga due ingredienti della tavola autunnale e invernale: i funghi e i cavolini di Bruxelles. Ecco come si prepara una ricetta di pasta sfiziosa per la cena in poco tempo.



Questo primo piatto di pasta invernale è ricco, saporito e in grado di soddisfare ogni palato. Ma è al contempo un piatto che vi consente di evitare di mangiare il secondo. Pertanto vi consigliamo di accompagnarlo con un piatto di salumi misti come antipasto se avete ospiti a cena.

In alternativa dopo aver mangiato questa pasta all’uovo con funghi e cavoletti, la cosa migliore è quella di passare al dessert. Vediamo come si fa passo passo questa bella ricetta di pasta veloce.

Ingredienti

300 gr di garganelli

350 gr di cavoletti di Bruxelles

200 gr di funghi (misti puliti o anche surgelati)

150 gr di pancetta affumicata a dadini

1 scalogno tritato

1 bicchiere di vino bianco secco

Parmigiano reggiano grattugiato

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

Come fare i garganelli con fughi e cavoletti di Bruxelles

Per cucinare questi garganelli dovete prima pulire i cavolini e lessarli in bollente acqua salata fino a quando saranno teneri ma non sfatti. Quando sono cotti scolateli e divideteli a metà

Ora prendete una padella meglio se antiaderente e con i bordi alti

Fate soffrigere in poco pilo lo scalogno con la pancetta. Aggiungete i funghi e faleli rosolare velocemente.

Ora unite i cavoletti di Bruxelles e fateli insaporire con funghi e pancetta. Aggiungete il vino bianco, fate evaporare e abbassate il fuoco al minimo.

In una pentola con abbondante acqua salata cuocete i garganelli.

Prendete un mestolo dell’acqua di cottura e versatelo nella padella dove avete cotto i funghi e cavolini

Scolate la pasta al dente e trasferitela nella padella. Fate saltare a fuoco vivo, e servite i garganelli con cavoletti di Bruxelles e funghi con abbondante parmigiano grattugiato.

