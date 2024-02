Le uova ripiene con senape e ravanelli sono una ricetta classica perfetta per le occasioni, ma non solo perché con questa umile pietanza potete fare un delizioso antipasto tutto l’anno.

La migliore ricetta delle uova ripiene con senape e ravanelli si ispira a quella classica definita “alla diavola”, a cui abbiamo aggiunto alcune varianti. Un esempio è l’uso della paprica dolce per queste tartine con uova, mentre i ravanelli donano un leggero tocco piccante. Questo equilibrio di sapori rende le uova ripiene con senape particolarmente gradevole anche a chi non apprezza i sapori troppo piccanti, come i bambini.

Preparare questo antipasto semplice non richiede grandi abilità in cucina; certo, bisogna almeno conoscere i tempi di cottura delle uova sode, che trovate nella nostra guida completa. Di seguito vi indichiamo invece quello più giusto per questa ricetta. Ma ora, non perdiamo tempo e vediamo passo passo come si fanno le uova farcite.

Tempo di preparazione 15 minuti Cottura 10 minuti

Ingredienti per 6 persone

6 uova biologiche grandi

2 ravanelli

Senape 1 cucchiaino

1 cucchiaino di maionese

Olio extravergine di oliva

Sale

Ricetta uova riepiene con senape e ravanelli

Per iniziare fate bollire le uova in un tegamino. Dopo circa 10 minuti togliete il tegame dal fuoco e fate raffreddare le uova con il getto dell’acqua fredda per accelerare i tempi.

Pulite i ravanelli e fateli a fette. Ne servono 12 di fettine

Nel frattempo le uova si sono raffreddate, quindi sgusciatele con delicatezza e dividetele a metà.

Togliete il tuorlo aiutandovi con un cucchiaino e versateli in una ciotola. Quindi disponete gli abumi su un piatto.

Ora è arrivato il momento di preparare il ripieno delle uova bollite. Schiacciate prima i tuorli con una forchetta, aggiungete, la senape, la maionese il sale e un filo di olio. Mescolate bene fino a quando il composto diveta liscio.

Adesso con un cucchiaio riempite gli albumi cotti, decorate con le fette di rapanello e spolverate con la paprika.

Conservazione e varianti

Le uova ripiene con senape e ravanelli si conservano per al massimo due giorni in frigorifero, dentro un contenitore per alimenti. Tuttavia, se pensate di proporle come antipasto per il vostro menù di Pasqua, è consigliabile prepararle il giorno prima: saranno più buone e fresche.

Nel caso in cui vogliate preparare le uova ripiene in versione piccante, ovvero quelle alla diavola, potete sostituire la paprika e aggiungere un pizzico di pepe al composto. Se invece preferite le pietanze più tradizionali, date uno sguardo alla ricetta delle uova ripiene piemontesi. Per chi ama ricette a base di uova più ricche e particolari, quelle scozzesi sono un’ottima scelta.

Riassumendo, dopo aver visto come preparare le uova ripiene con senape, maionese e ravanelli, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube, dove troverete video per preparare piatti veloci, gustosi o tradizionali.