Ricetta delle frittelle di cavolfiore veloci: un piatto gustoso e semplice, perfetto anche per trasformare gli avanzi in una delizia croccante. Ideale per cene last-minute o antipasti sfiziosi!

Le frittelle di cavolfiore rappresentano un piatto versatile capace di unire la semplicità della cucina casalinga con un tocco di raffinatezza. Queste deliziose crocchette, morbide all’interno e croccanti fuori, sono un esempio perfetto di come un ortaggio umile come il cavolo si trasforma in un una pietanza deliziosa.

Le frittelle di cavolfiore vengono servite come contorno o antipasto, ma trovano ampio spazio anche nelle ricette natalizie della cucina romana dove è consuetudine cucinare fritti misti la sera della Vigilia.

Queste frittelline note anche come broccoli in pastella, si preparano in pochi minuti con ingredienti semplici, il cavolfiore, le uova e la farina proprio come vuole la tradizione. Tuttavia, introduciamo alcune dritte per velocizzare il procedimento senza sacrificare il gusto. Ecco la nostra versione delle tradizionali frittelle di cavolfiore

Tempo di preparazione 10 minuti Cottura 10 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

350 gr di cavolfiore

2 uova

200 gr di farina

sale

olio per friggere

Come fare le frittelle di cavolfiore veloci

Acquistate le cimette di cavolfiore già pulite, disponibili nei banchi del supermercato. Effettuate comunque un rapido risciacquo sotto acqua fredda corrente e cuocete il cavolfiore a vapore per circa 8 minuti. Mentre il cavolfiore cuoce, preparate la pastella in una ciotola unendo le uova, un pizzico di sale e aggiungendo gradualmente la farina. Mescolate energicamente con una frusta o forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Riscaldate dell’olio in una padella antiaderente e iniziate a friggere le cimette di cavolo, girandole per assicurarne la cottura uniforme su tutti i lati. Una volta che assumono un aspetto dorato e croccante, togliete le frittelle di cavolfiore dalla padella e disponetele su un piatto rivestito con carta assorbente da cucina per fare assorbire l’olio in eccesso. Servitele calde o a temperatura ambiente. Nel caso in cui ne avanzino, potete conservarle in forno per un giorno. Prima di servirle nuovamente, riscaldatele in forno coperte con un foglio di alluminio.

Consigli e varianti