Frittelle salate di broccoli e patate croccanti al forno.

Queste frittelle di broccoli e patate cotte al forno sono una versione più leggera e sana delle solite verdure fritte con pastella. Ecco come si fanno

Le frittele salate di broccoli e patate sono un piatto veloce e gustoso che si prepara in circa 40 minuti a secondo delle porzioni. Tuttavia la preparazione di questa ricetta al forno a base di verdure è abbastanza semplice e non richiede grandi abilità in cucina. Vediamo insieme la lista della spesa e a seguire il procedimento per cucinare questo questo sfizioso antipasto.

Ingredienti per due persone

2 patate medie di pasta gialla

Cime di broccoli già puliti

Un uovo

2 cucchiai di farina

Sale

Olio di oltiva extravergine

Come fare le frittelle di broccoli e patate

Per preparare questa sfiziosa pietanza lavate prima le cime del broccolo sotto un getto di acqua fredda. Pelate prima le patate e fatele a tocchetti. Mettete le verdure in una pentola con abbondate acqua salata e fatele cuocere per circa 20 minuti

Nel frattempo preriscaldate il forno a 180°

Sbattete l’uovo con un pizzico di sale

Quando broccoli e patate saranno cotti, fate scolare bene e versate le verdure nel robot da cucina. Unite l’uovo e la farina e frullate tutto.

Se non possedete un frullatore o un robot, schiacciate patate e broccoli con la forchetta e a seguire unite gli altri ingredienti. Lavorate il composto in modo da renderlo omogeneo aiutandovi con un mestolo di legno

A questo punto iniziate a preparare le frittelle. Formate delle palline e poi schiacciatele con le mani

Ungete una teglia con poco olio, o foderatela con la carta da forno

Disponete le frittelle, infornate e fate cuocere da ambo i lati per circa 10 minuti in totale

Togliete le frittelle salate di broccoli e patate dal forno quando saranno dorate. Disponete in un vassoio e servite a tavola calde.