Crocchette di mozzarella avvolte in una panatura dorata e croccante: un antipasto facile e sfizioso, perfetto per ogni occasione. Pronte in pochi minuti

Le crocchette di mozzarella in padella o friggitrice sono un antipasto delizioso, perfette per sorprendere gli ospiti o per rendere più gustoso un aperitivo. Queste palline di formaggio fritte dorate si distinguono pre il contrasto tra la croccantezza esterna e il cuore filante di mozzarella.

Facili da preparare, le crocchette con mozzarella sono ideali anche come finger food in occasioni di cene con amici o semplicemente per concedersi un snack sfizioso. Segui la ricetta passo dopo passo per ottenere delle polpette deliziose e i consigli per fare le mozzarelline in friggitrice ad aria

Tempo di preparazione 10 minuti. Cottura 10 Totale 20 minuti

Costo economico

Ingredienti per 10 crocchette

10 mozzarelline

4 cucchiai di farina

uova 2

4 cucchiai di pangrattato

Prezzemolo e la buccia grattugiata di un limone

olio per friggere

Come fare le crocchette di mozzarella croccanti e dorate

Togliete le mozzarelline dal loro liquido e asciugatele bene con della carta da cucina per rimuovere l’umidità in eccesso.

Tritare il prezzemolo e mescolatelo con la buccia grattugiata del limone al pangrattato.

In una ciotola, sbattete le uova con un pizzico di sale.

Mettiela farina in un piatto e il pangrattato aromatizzato in un altro.

Passate ogni mozzarellina prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato. Per una crosta più spessa e croccante, ripetete il passaggio nell’uovo e nel pangrattato una seconda volta.

Scaldate abbondante olio in una padella e iniziate a friggere il formaggio fino a quando le mozzarelline non diventano dorate e croccanti, circa 1-2 minuti per lato.

Disponetele in un piatto foderato da carta assorbente per togliere l’unto.

Le crocchette di mozzarella in padella sono pronte, servitele calde.

Crocchette di mozzarella in friggitrice ad aria

Il procedimento della ricetta è lo stesso, tuttavia come abbiamo spiegato nel nostra ricetta di zucchine in friggitrice, le Airfryer e in particolare quella di Philips che è la più venduta, sono corredate di un manuale con tante ricette. Quindi il tempo di cottura indicato dal produttore delle crocchette di mozzarella in friggitrice è di circa 4 o 5 minuti.

