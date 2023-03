Come fare un pane di Pasqua intrecciato e uova sode Segui gli step del video: prepararlo è davvero semplice e richiede poco tempo e poca fatica.

Pane di Pasqua ricetta versatile che si presta a tanti usi. Questa corona di pane pasquale con le uova sode “immerse” nella pasta come in un nido è perfetta come centro tavola, ma anche buonissima e morbidissima.

Dura per giorni e rimane morbida, quindi andrà bene anche per il picnic di Pasquetta o come elemento di un menu a buffet.

Puoi servirla con formaggi freschi, affettati e verdure primaverili, anche insieme all’antipasto.

I semi di papavero e la curcuma macinata sono facoltativi: servono soprattutto a esaltare il colore dorato dato dal tuorlo spennellato sulla superficie della pagnotta e conferiscono il tocco estetico finale. In fondo alla ricetta ti spiego anche come fare una versione dolce dello stesso pane all’uovo al forno, decorato invece con la glassa di zucchero.

Le uova da usare sono 6: una per l’impasto, una per la copertura e 4 da inserire già sode nella treccia. Non commettere l’errore di inserire in forno le uova col guscio crude! Esploderebbero letteralmente, rovinando la pietanza e sporcando il forno.

Un’ultima cosa: se le trovi, puoi usare uova dal guscio bianco e anche tingerle a piacere: basterà aggiungere del colorante alimentare all’acqua nella quale fai rassodare le 4 uova destinate a restare intere.

Ecco allora la ricetta passo passo per preparare un delizioso pane pasquale morbido.

Pane di Pasqua ricetta

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 35 minuti. Totale: 45 minuti + il tempo di lievitazione (1h)

Ingredienti per 4-6 persone (teglia diametro 26 cm)

500 g di farina 0 (farina Manitoba)

170 g di latte

12 g di lievito di birra fresco

6 uova

Olio extravergine di oliva

Sale

Acqua q.b.

Semi di papavero e curcuma macinata per completare (facoltativi)

Step 1

In una ciotola mescola il lievito con il latte (a temperatura ambiente) fino a scioglierlo completamente.

Step 2

Aggiungi 1 uovo intero, 1 filo d’olio (circa 3 cucchiai) e 1 pizzico di sale. Mescola con una forchetta.

Step 3

Aggiungi gradatamente la farina, mescolando con la forchetta o con un cucchiaio di legno. Se necessario, aggiungi la quantità di acqua che occorre per assorbire tutta la farina.

Step 4

Impasta a lungo con le mani, fino a formare una palla.

Step 5

Riponi l’impasto nella ciotola, incidi la superficie a croce con un coltello affilato, copri con un panno e lascia riposare per 1 ora in luogo riparato e tiepido (il forno, leggermente intiepidito e poi spento, è una buona soluzione).

Mentre l’impasto lievita, prepara 4 uova sode: adagiale in un pentolino, coprile con acqua, porta a bollore e fai cuocere per 8 minuti. Toglile dall’acqua e lasciale raffreddare senza sgusciarle.

Step 6

Riprendi l’impasto e inizia a lavorarlo fino a realizzare un “salame”. Fermati quando, provando a congiungere le estremità del rotolo, il cerchio ottenuto avrà grossomodo la stessa dimensione della teglia nella quale cuocerai il pane.

Step 7

Con il coltello incidi il rotolo per il lungo, dividendolo in due (lascia un’estremità unita: non è fondamentale, ma è più comodo!). Preriscalda il forno a 180 °C.

Step 8

Fodera la teglia con la carta forno e inizia a disporre il pane: inserisci il primo uovo sodo tra i due capi della treccia, quindi arrotola i due lembi per 2-3 volte. Appoggia un altro uovo e prosegui così fino a esaurire le uova e intrecciare tutto l’impasto.

Step 9

Inforna per 20 minuti. Nel frattempo, sguscia l’ultimo uovo. Separa il tuorlo dall’albume (che potrai conservare per altre preparazioni) e sbatti il tuorlo con poca acqua (circa 1-2 cucchiai).

Step 10

Estrai la teglia dal forno e spennella tutta la superficie della corona con il tuorlo sbattuto. Spolverizza con i semi di papavero e la curcuma macinata (facoltativi) e rimetti in forno per altri 5 minuti. Il tuo pane con uovo al forno è pronto!

Pane di Pasqua con uova sode le origini

La ricetta del pane per Pasqua intrecciato con uova sode “a vista” appartiene alla tradizione di molte regioni italiane e anche di altre nazioni, come la Grecia. C’è una spiegazione: l’uovo e il pane sono entrambi simboli religiosi che sono passati in vari modi a rappresentare la resurrezione.

Già nei culti precristiani l’uovo (proprio come la primavera) è emblema di rinascita e prosperità, da accompagnare appunto al pane, segno di abbondanza e di condivisione.

Pane di Pasqua dolce: la versione zuccherata

Puoi realizzare un pane pasquale dolce basandoti sulla stessa ricetta: aggiungi 150 g di zucchero agli ingredienti, al momento di sciogliere il lievito nel latte; se ti piace, unisci anche 60 g di uvetta all’impasto.

Ti do un consiglio su come fare il pane dolce di Pasqua in modo che appaia più scenografico. Per guarnirlo potrai utilizzare, invece del tuorlo, l’albume dell’ultimo uovo: sbattilo con un poco di zucchero a velo fino a formare una crema; fai colare a filo il composto sul pane già sfornato e raffreddato per creare una glassa croccante.

Secondo me vorrai ripetere questa ricetta di pane di Pasqua ogni anno, e anche fuori dalla festività a cui è legata!