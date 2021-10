Riforma pensioni 2022 donne. Pensioni news

Riforma pensioni donne. Chi può andare in pensione con opzione donna nel 2022? Requisiti e ultime news sulle pensioni anticipate.

Riforma pensioni. Aumentano le proposte avanzate in vista dell’approvazione della Legge di bilancio 2022, che dovrà avvenire entro dicembre 2021. Una di queste riguarda direttamente le lavoratrici e in particolare opzione donna, in caso di proroga della misura, sempre più probabile.

Ecco quali sono le novità sulle pensioni donne e come potrebbero cambiare i requisiti di accesso nel 2022.

Riforma pensioni: proroga opzione donna

In base alle ultime notizie, il governo Draghi è intenzionato a confermare opzione donna anche per il 2022. L’intenzione sarebbe quella di non stravolgere la misura in grado agevolare l’uscita anticipata dal lavoro per le lavoratrici, senza gravare troppo sulle casse dello stato.

Nel caso in cui questo scivolo pensionistico dovesse essere confermato totalmente, ovvero con gli stessi requisiti attualmente previsti, nel 2022 riguarderebbe le lavoratrici con:

58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 35 anni di contributi versati

59 anni di età anagrafica per le autonome, più 35 di contributi.

Insomma, la misura consentirebbe anche nel 2022 di uscire con ben 9 anni di anticipo (8 per le autonome) rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Opzione donna 2022 requisiti, nuove ipotesi

L’altra ipotesi in campo è quella che il governo decida di rinnovare questa misura, modificandone però i requisiti. Se così fosse, stando alle ultimissime notizie, per accedere ad opzione donna nel 2022 bisognerebbe avere:

59 anni per le lavoratrici dipendenti

60 anni per le autonome.

In pratica, con questo ipotesi, l‘età pensionabile aumenterebbe di 1 anno. Tuttavia le lavoratrici potrebbero avere un anno in meno di contributi da versare prima del 1996 (anche se il totale dei 35 necessari sarebbe confermato). Tuttavia al momento si tratta solo di un’idea. L’obiettivo del governo resta quello di garantire flessibilità in uscita dal lavoro, anche nel post quota 100, ma senza pesare troppo sul bilancio statale.

Riforma pensioni donne 2022 ultime news

Abbiamo visto le ultime notizie sulla riforma pensioni donne. Oltre ad opzione donna anche l’Ape Sociale dovrebbe essere confermata nel 2022, con allargamento della platea dei beneficiari, inclusi lavori spesso svolte da donne, quali ad esempio insegnanti delle scuole, commesse e via dicendo.

Ma per avere certezza dell’attuazione di queste misure, bisognerà attendere il testo definitivo della manovra finanziaria, approvato dalle due camere del parlamento. Il tempo stringe, perché mancano circa 2 mesi e mezzo al termine previsto per la sua approvazione. Il governo ha comunque già fatto sapere che al suo interno ci sarà la riforma previdenziale, incluse proroghe e nuovi requisiti per accedere alle pensione anticipata.

