Aumenti pensioni luglio 2024 con il pagamento della 14esima, ma non per tutti. A chi spetta e quanto si prende sul cedolino. Novità e calcolo importi.

Le pensioni luglio 2024 hanno un importo più alto, non per un aumento deciso dal governo Meloni, ma per la quattordicesima mensilità. Si tratta di un incremento già previsto dalla legge e che ogni anno l’Inps paga ai pensionati con determinati requisiti a luglio o a dicembre.

Tuttavia questa non è l’unica voce che modifica l’importo netto della mensilità, visto che si devono pagare anche Irpef e addizionali. Ecco allora tutte le novità sul prossimo pagamento.

Pensioni luglio 2024 più 14esima

Luglio è il mese in cui arriva la quattordicesima, una somma aggiuntiva che spetta per legge ai pensionati con:

almeno 64 anni di età

diritto già maturato al trattamento pensionistico

un reddito complessivo individuale medio-basso, fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti (fino a 15.563 euro nel 2024).

Chi non ha ancora raggiunto il requisito dell’età, ma ci arriva entro fine anno, riceverà la maggiorazione nel mese di dicembre e non ora. Chi invece non ha gli altri requisiti non riceverà alcun incremento.

Cedolino pensioni luglio 2024: si pagano le tasse

Se da un lato la quattordicesima aumenta l’importo mensile ricevuto da buona parte dei pensionati, dall’altra ci sono sempre le tasse sulla pensione. Anche nel cedolino di luglio infatti si pagano Irpef, addizionali comunali e regionali, che diminuiscono il netto percepito. Come sempre l’importo del pagamento disposto, si può consultare sul sito Inps a partire dal 20 giugno in poi.

Come cambia l’importo a luglio: 2 esempi

Per chiarire quanto detto finora vediamo un paio di esempi pratici sull’importo della pensione. Ma prima una premessa: chi ha diritto alla 14esima riceve un importo fisso nel tempo (senza rivalutazione) compreso fra 336 a 665 euro a seconda di reddito e anni di contributi versati, come riporta la seguente tabella tratta dal sito Inps.

Quindi per esempio, un pensionato che percepisce 1.000 euro mensili e ha versato oltre 25 anni contributivi come lavoratore dipendente (se non supera 1,5 volte il trattamento minimo) a luglio riceve 1655 euro. Ai quali tuttavia andranno sottratte qualche decina di euro per il pagamento degli addizionali.

Viceversa chi ha versato contributi fino a 15 anni riceverà i 1.000 euro dell’esempio con l’aggiunta di 336 euro. Anche in questo caso l’importo finale sarà abbassato di qualche decina di euro per effetto delle tasse.

Date pagamenti pensioni luglio 2024

L’accredito della pensione è previsto a partire da lunedì primo luglio 2024, per chi la riceve tramite bonifico bancario o postale. L’unica differenza riguarda chi preleva l’importo in contanti alle poste. In questo caso il pagamento avviene su più giorni, in base a un ordine alfabetico stabilito da Posteitaliane.

Ricapitolando, le pensioni luglio 2024 sono più alte per i pensionati che hanno diritto alla 14esima. Tuttavia si pagano anche le tasse, quindi l’importo netto dipende da queste voci che trovate riportate sul cedolino Inps.

