Aumenti pensioni nel 2025. Come si calcola la rivalutazione della pensione. Esempi e tutte le cifre mensili in più per i pensionati.

Di quanto aumentano le pensioni 2025? E’ ancora presto per avere la certezza, ma sulla base delle stime fornite dal DEF (documento di economia e finanza) approvato dal governo, possiamo ipotizzare le cifre. Come? Tramite alcuni semplici calcoli che applicano la rivalutazione prevista per l’anno in corso e che i pensionati ricevono dal 2025.

Pensioni 2025: il tasso di rivalutazione

Per l’anno in corso l’inflazione stimata (ovvero l’aumento generalizzato dei prezzi) è pari all’1,6% come riporta il Def. Questo significa che la rivalutazione della pensione sarà della stessa percentuale nel 2025, salvo che a fine anno l’inflazione reale non sia diversa. Di conseguenza l’assegno pensionistico erogato ogni mese dall’Inps ai pensionati aumenta. Vediamo di quanto caso per caso di seguito.

Aumento pensioni 2025: tutte le ipotesi

Con una pensione di 1.000 euro

Applicando l’incremento stimato dell’1,6 per cento, si trova facilmente di quanto aumenta ogni mese la pensione. Per esempio chi percepisce 1.000 euro netti otterrà un incremento pari a 16 euro così calcolato: (1.000/100)*1,6.

Con una pensione di 2.000 euro o fino a 4 volte il minimo

Seguendo lo stesso ragionamento, chi percepisce un assegno pensionistico di 2.000 euro al mese, riceverà un incremento di 32 euro (2.000/100*1,6). Tale importo sale fino a un massimo di 36 euro per chi percepisce una somma superiore, ma fino a 4 volte il trattamento minimo. Vale a dire un assegno di 2.272 euro, in questo caso l’aumento sarà di 36 euro (che risulta da questo calcolo: 2.272/100*1,6).

Con la pensioni minima

Infine, per fare un ultimo esempio: se prendi una pensione minima di 600 euro circa, allora nel 2025 ti spetta un aumento di circa 10 euro (che si ottengono arrotando il risultato di questa operazione: 600/100*1,6).

Questo salvo che il governo Meloni non decida di aumentare di più solo i trattamenti minimi, come successo in passato con altri esecutivi. Tuttavia quasi certamente le minime non arriveranno a 1.000 euro, come promesso negli ultimi anni da alcuni partiti politici, per mancanza di risorse statali.

Di quanto aumentano le pensioni più alte?

In questo caso il discorso è diverso, visto che per gli assegni di importo più alto sono previsti tagli sulle pensioni da parte del governo. Per chi infatti percepisce cifre superiori a 4 volte il trattamento minimo, quindi da 2.300 euro circa in su, la rivalutazione non è completa, ma più bassa. Tradotto non si riceve un incremento mensile dell’1,6% ma minore, in base alle scelte del governo nella legge di bilancio 2025. Per questo al momento non è possibile fare delle ipotesi per gli incrementi di questi trattamenti.

Questi in sintesi gli aumenti pensioni 2025 previsti finora dal Def. La conferma del tasso di rivalutazione e degli effettivi aumenti ci sarà solo a fine 2024, ma difficilmente sarà molto diverso da quello indicato negli esempi. In pratica ogni mese la pensione aumenta di poche decine di euro, a partire dall’anno prossimo.

