Pensione donne. Novità pensioni anticipate e manovra 2022

Pensione donne a 58 anni. Ecco le novità della manovra economica 2022 sulle pensioni anticipate. Cosa cambia e quali sono le ultime notizie.

Pensione donne 2022. La manovra varata dal governo Draghi il 28 ottobre, non è stata riesaminata dal consiglio dei ministri. Tuttavia sono in arrivo delle novità significativa sulle pensioni anticipate tramite il Parlamento. In particolare sui requisiti di accesso per opzione donna.

Poniamo allora l’attenzione alla ultime notizie sulle pensioni e sulle possibili modifiche in arrivo nella legge di bilancio.

Pensione anticipata donne, come cambia l’età pensionabile

Durante il varo della manovra finanziaria in consiglio dei ministri, i requisiti di accesso ad opzione donna nel 2022 erano stati alzati a 60 anni di età (61 per le autonome) e 35 di contributi. Ma adesso, dopo la riunione fra il premier Draghi e il ministro del lavoro Orlando, l’età pensionabile dovrebbe essere modificata.

In base alle ultime notizie, l’accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici sarà ancora possibile con i vecchi requisiti, vale a dire 58 anni e 35 di contributi per le dipendenti, 59 per le autonome. Quindi cambiano i parametri di accesso, inizialmente aumentati ma ora in procinto di tornare quelli già utilizzabili nel 2021. Così facendo anche le lavoratrici nate nel 1963 potrebbero uscire anticipatamente dal lavoro l’anno prossimo.

Novità pensioni donne oggi e manovra

Per l’ufficializzazione di queste modifiche bisognerà attendere i prossimi giorni. Infatti ora, dopo la cosiddetta bollinatura del manovra da parte della ragioneria dello stato, il testo approderà in Senato. Qui saranno possibili modifiche tramite emendamenti, che la maggioranza dovrà approvare. Fino ad arrivare al voto definitivo sull’intera legge di bilancio.

Le novità in manovra potrebbero riguardare non solo le pensioni, ma anche il reddito di cittadinanza. In questo caso le nuove ipotesi riguardano la revoca e la diminuzione dell’importo dopo la prima offerta di lavoro rifiutata. Non si escludono modifiche anche sul superbonus 110, ma per aver maggiori certezze bisognerà attendere l’esame in aula.

Queste le novità sulle pensioni donne. In sintesi si dovrebbe tornare ai vecchi requisiti previsti dallo scivolo opzione donna (58 o 59 anni più 35 di versamenti). Mentre per ora nulla cambia sulle altre misure previste dalla riforma pensionistica 2022.

