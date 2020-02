Juventus Champions, date delle partite prezzi dei biglietti. Precedenti e previsioni della partita di calcio Lione – Juventus

Le partite di Champions League Juventus – Lione attirano l’attenzione dei supporter bianconeri, che da tempo attendono il doppio confronto con i francesi. In questo articolo vi diciamo tutto quello che c’è da sapere su questo incontro di calcio: date, biglietti e cosa aspettarsi dalla partita.

Lione – Juventus: data partita e biglietti

Juve e Lione si contendono l’accesso ai quarti di finale di champions league, con un doppio confronto che decreterà chi passerà il turno. La gara di andata si disputerà in Francia, quella di ritorno a Torino, dalla somma dei due risultati uscirà fuori il vincitore.

La data della partita di andata Lione – Juve è mercoledì 26 febbraio, alle ore 21:00, presso lo stadio Parc Olympique Lyonnais. Le tifose e i tifosi interessati ai biglietti di Lione Juventus 2020, li trovano ad un prezzo che per gli ospiti oscilla fra i 100 e i 250 euro.

Insomma, i costi per seguire questa partita per un italiano, se ci aggiungiamo anche il trasporto e l’alloggio, non sono esattamente abbordabili.

Juventus – Lione: data partita e biglietti

Detto della partita di andata a Lione, vediamo ora i dettagli di quella di ritorno a Torino. La data della partita Juventus – Lione è martedì 17 marzo, ore 21:00 presso l’Allianz Stadium di Torino.

Tutti coloro che intendono assistere dal vivo alla partita, possono contare sulla vendita libera dei biglietti di juventus lione, già iniziata. Il costo dei ticket di questa partita di calcio per gli abbonati della Juve oscilla fra 60 e 240 euro. Per coloro che sono iscritti ai fan club juventini il prezzo è compreso fra 65 e 245 euro, mentre un biglietto intero tradizionale costa fra i 70 e i 250 €.

Anche in questo caso i prezzi dei biglietti per vedere la Juventus in champions league sono piuttosto alti. Ma nonostante questo diversi settori dello stadio sono già esauriti, a riprova che l’attesa per il match è molto elevata.

Juve-Lione: precedenti e previsioni



Passando agli aspetti prettamente calcistici di questo incontro, i precedenti fra Juventus e Lione nelle gare europee, sorridono decisamente alla squadra allenata da Sarri. Infatti, in passato juve e lione si sono affrontate 4 volte, con un bilancio di 3 vittorie per i bianconeri e un pareggio.

Dunque nei precedenti incontri i francesi non hanno mai battuto la squadra campione d’Italia in carica. L’ultima partita fra le due squadre è datato 2 novembre 2016, in quell’occasione finì 1-1 con gol di Higuain per la Juve e di Tolisso per il Lione.

Insomma, se da un lato è vero che i precedenti e le forze in campo, favoriscono la Juventus sulla carta, è anche vero che non bisogna sottovalutare la squadra francese, già capace di ottenere un pareggio in passato.

Per avere la meglio nel doppio confronto la Juventus potrà fare affidamento su un Cristiano Ronaldo apparso in gran forma ultimamente. Ma la squadra italiana farà bene ad affidarsi anche ad altri giocatori simbolo, come ad esempio Paulo Dybala e il rientrante capitano Giorgio Chiellini.

Per quanto riguarda il Lione bisognerà tenere d’occhio calciatori di qualità come Memphis Depay o Moussa Dembele, ma anche il loro allenatore. Si tratta, infatti, di Rudi Garcia, ex mister della Roma, che conosce bene la Juve e cercherà di mettere in difficoltà i bianconeri.

Questo è quanto sull’atteso match di calcio della Juventus, valido per gli ottavi di finale della champions league 2019-20. Ancora poche settimane e sapremo se i bianconeri riusciranno a superare il Lione, continuando così a coltivare il sogno di alzare la coppa dei campioni d’Europa.

