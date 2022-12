Inizio saldi invernali 2023 Calabria. Data ufficiale e durata

Saldi invernali 2023 in Calabria. Quando cominciano e terminano gli sconti di fine stagione in tutta la regione. Calendario dei saldi.

I saldi invernali in Calabria cominciano a gennaio 2023 e durano fino al mese di marzo, secondo quanto deciso dalla giunta regionale. Ma ci sono importanti regole da seguire durante gli sconti d’inverno sia per i commercianti che per i clienti a caccia di affari.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sui saldi 2023 Calabria: date inizio, fine e per quanto tempo ci sono gli sconti.

Quando iniziano i saldi invernali in Calabria 2023

A Cosenza, Catanzaro, Reggio e Calabria e tutte le altre località di questa regione, i saldi della stagione inverno partono il 5 gennaio 2023. Questa è la data scelta dalla giunta del governatore Occhiuto e riportata dal sito di Confcommercio.

Si tratta di un giovedì, l’ultimo giorno lavorativo precedente a quello dell’epifania. Quasi tutte le regioni italiane hanno scelto questo momento per la partenza ufficiale dei saldi. Tuttavia c’è un’eccezione rappresentata dalla vicina Sicilia, che i calabresi possono raggiungere attraversando lo stretto di Messina.

Saldi invernali 2023 in Calabria, data fine e durata

I saldi in questa regione finiscono il 6 marzo 2023, come prevedono le leggi regionali sul commercio. Di conseguenza gli sconti invernali durano 60 giorni in totale, salvo nuovi interventi con apposite delibere al momento non previste.

Questo significa che chi vive in Calabria o la visita, può approfittare delle tante offerte presenti nei negozi per 2 mesi. Come sempre i commercianti devono apporre in vetrina la segnalazione delle percentuali di sconto applicate, con indicazione del prezzo prima e dopo il ribasso. Passeggiando per le vie dello shopping calabre non mancheranno le occasioni, per la moda e non solo. Ad esempio se state aspettando i saldi sulle borse Carpisa potete approfittare dei tanti punti vendita presenti in regione. Come singolo negozio oppure nei centri commerciali.

Saldi Calabria 2023 calendario e regole vendite

Oltre a date e durata degli sconti, ricordiamo che in Calabria è previsto il divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi inverno 2023. Ciò significa che dal 21 dicembre 2022 in poi, non trovate più le classifiche offerte su determinate categorie di prodotti, di solito applicate per incentivare le vendite. Quindi nei negozi nulla di tutto questo, almeno fino al 5 gennaio 2023 quando invece ci sarà l’imbarazzo della scelta e percentuali di riduzione dei prezzi notevoli.

Attenzione però nulla vieta di anticipare l’inizio dei saldi 2023 online. Quindi le catene commerciali presenti su questo territorio, che hanno un sito internet per le vendite, potranno proporre offerte vantaggiose prima che gli sconti partono effettivamente nei negozi fisici.

In breve, i saldi invernali 2023 in Calabria iniziano il 5 gennaio e finiscono il 6 marzo 2023. Sono vietate le promozioni nei 15 giorni precedenti, ma online potreste già trovare qualche offerta in anticipo.