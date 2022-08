Inizio scuola 2022-2023 Sardegna. Quando riaprono le scuole a settembre

Quando inizia la scuola a settembre 2022 in Sardegna? Data primo e ultimo giorno di lezione anno scolastico 22-23. Vacanze e ponti, calendario regionale.

Inizio scuola a.s. 2022-23. La regione Sardegna con apposita delibera ha definito quando riaprono le scuole primarie e secondarie di ogni ordine grado presenti nel suo territorio. E allora quando cominciano le lezioni sull’isola e quanto durano? Di seguito il calendario del nuovo anno scolastico, con tutte le date incluse le festività.

Data inizio scuola settembre 2022 Sardegna

Come annunciato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, la giunta regionale ha stabilito il 14 settembre 2022 come data di inizio del nuovo anno scolastico. In questo giorno riapriranno le superiori, medie, elementari e materne presenti in tutto il territorio della Sardegna.

Quindi gli studenti termineranno le vacanze estive il giorno prima delle metà di settembre, quando come detto suonerà la prima campanella dell’anno. Come sempre i singoli istituti hanno la possibilità di fare slittare tale data, ma rispettando il numero totale di giorni previsti.

Quando termina l’anno scolastico in Sardegna

La fine delle lezioni sull’isola è stabilita per il 10 giugno 2023 nelle scuole che vanno dalle elementari fino ai licei. In virtù di questo, la regione ha stabilito che la durata delle lezioni ammonta a 204 giorni.

In considerazione della specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell’infanzia resteranno aperte invece fino al 30 giugno 2023. Quindi i giorni di lezioni totali sono di più, per consentire ai genitori una migliore organizzazione degli impegni lavorativi con quelli familiari.

Quando ci sono le vacanze a.s. 2022-2023 in Sardegna

Oltre a inizio e fine lezioni, la giunta regionale del presidente Solinas ha definito il calendario del nuovo anno scolastico. Ciò significa che si conoscono i periodi di festività sparsi durante l’anno, ovvero quando gli studenti potranno restare a casa. Di seguito l’elenco completo, fra celebrazioni nazionali, locali e ponti:

1-2 novembre: festività di ognissanti e commemorazione dei defunti

8 dicembre: Immacolata Concezione

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: vacanze di Natale

21 febbraio: festa di carnevale

dal 6 all’11 aprile 2023: vacanze di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

28 aprile: Sa Die de sa Sardigna

1 maggio: festa del Lavoro

2 giugno: festa nazionale della Repubblica.

Oltre che in queste giornate le scuole restano chiuse tutte le domeniche e per la festività del santo patrono, in data diversa in base al comune di riferimento.

In sintesi, abbiamo visto che le scuole in Sardegna 2022-2023 cominciano il 14 settembre e finiscono il 10 giugno. Ma durante l’anno gli studenti avranno doversi periodi di riposo, fra festività nazionali e regionali, come da calendario.

